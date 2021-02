(c) pixabay

Dans un communiqué publié ce matin, le club de Kevin De Bruyne a dévoilé ses différentes actions contre le réchauffement climatique dans le cadre de la campagne #showthelove.

Le communiqué présente une dizaine de points qui montre les efforts déployés par le club.

On y apprend, entre autre, qu'un système de gobelets à bière réutilisables a été introduit à l'Etihad Stadium. Capables d'être utilisées 100 fois, les gobelets peuvent également être entièrement recyclés en fin de vie. Cette initiative permet de retirer une moyenne de 29 000 gobelets en plastique à usage unique chaque jour de match, ce qui équivaudrait à un total de 800 000 par saison lorsque le stade est à pleine capacité.

En plus du plastique (le club a retiré aussi les paille, couverts et sachets de sauce à usage unique) les mancuniens ont pensé aux efforts énergétiques. Les actuels leader de Premier League annoncent qu'ils achètent de l'électricité 100% renouvelable et que le stade est équipé de 5 272 lampes à LED. Ces lampes ont permis de réduire la consommation d'énergie dans le stade de près d'un million de kilowattheures (kWh).

Pour son centre d'entrainement, outre les systèmes de récupération de l'eau, le club met en avant les 2000 arbres et 5km de haies qui offrent des abris aux animaux, notamment les oiseaux. Le club explique aussi que "chaque hectare de gazon de la City Football Academy absorbe 6,5 à 8,5 tonnes de C02".