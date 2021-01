Paul Pogba inscrit un but MAGNIFIQUE et permet à Manchester United de reprendre la tête de la Premier League (vidéo)

Une frappe magnifique de Paul Pogba a offert à Manchester United la victoire à Fulham (2-1) et la première place de la Premier League, mercredi, mais City, vainqueur d'Aston Villa (2-0), est à ses trousses.

Rapidement mené au score, Manchester United a renversé la vapeur et aligné un 13e match de championnat consécutif sans défaite (10 victoires pour 3 nuls) chez le promu et relégable Fulham (2-1), récupérant sa place de leader. Avec 40 points, United compte deux unités d'avance sur City, 2e avec un match en moins, et Leicester, 3e.

Liverpool est, lui, relégué à 6 longueurs, mais le tenant du titre recevra jeudi Burnley, un autre mal classé (17e). Sortis sans dommage de leur passage à Anfield Road (0-0), les Red Devils sont retombés dans leur pêché mignon des débuts de matches ratés, en se faisant surprendre sur un mauvais alignement du latéral Aaron Wan-Bissaka.

Ademola Lookman a aussi profité du placement très erratique de la charnière Harry Maguire-Eric Bailly pour aller tromper David De Gea (1-0, 5e). Une ouverture du score qui avait de quoi inquiéter, sachant qu'en 84 matches depuis l'arrivée à la tête des Cottagers de l'entraîneur Scott Parker, jamais ils n'avaient perdu un match où ils avaient ouvert le score.

Mais United est décidément renversant cette saison, remportant leur 7e victoire sur les 10 matches où ils ont été menés. C'est d'abord Edinson Cavani, titulaire dans l'axe, qui, en bon renard des surfaces, a profité d'une petite faute de main d'Alphonse Areola pour égaliser (1-1, 21e), quelques secondes après que Bruno Fernandes eut trouvé le poteau sur une frappe de vingt mètres.

Mais l'éclair du match est venu d'un Paul Pogba qui enchaîne décidément les prestations très solides et sérieuses, son talent faisant le reste. A la 65e minute, il a transformé une balle anodine au coin de la surface en frappe aussi puissante que précise du gauche, son "mauvais" pied, qui est allée se loger dans le petit filet opposé d'Areola qui, sur ce coup, n'y pouvait vraiment rien (2-1, 65e).

Même si la marge de United reste souvent mince, les ressources mentales des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer impressionnent.

