Old Trafford bientôt rasé ? Le nouveau plan de Manchester United

Manchester United veut travailler sur son stade. Old Trafford doit être modernisé et le club envisage différentes options pour agrandir son enceinte, déjà la plus grande de Premier League avec ses 75.000 places. Laissé dans son état actuel depuis 2006, il aurait besoin d'un petit coup de neuf et la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, a plusieurs plans en tête pour réaliser les travaux nécessaires.

Selon le Telegraph, les deux premières options, plus classiques, comprennent un aménagement XXL qui comprendrait notamment l'agrandissement de la tribune sud et la portée de la capacité à 90.000 places, soit autant que Wembley. Mais la troisième, elle, est plus radicale. Le club étudie l'option de... raser le stade pour le reconstruire sous une forme plus moderne. Le tout pour en faire un stade de foot, mais aussi un haut lieu commercial et culturel. Les équipes de l'académie et féminines auraient aussi droit à un autre stade, construit à côté.

Mais la direction craint une levée de boucliers des fans. D'abord parce que Old Trafford est mythique, mais aussi parce qu'il faudrait délocaliser les matchs pour au moins trois saisons. L'option est donc reléguée en bas de la pile. Mais sait-on jamais !