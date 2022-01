Il aurait le plus gros salaire de l'histoire de l'Angleterre: le contrat XXL proposé à Paul Pogba

L'avenir de Paul Pogba fait l'objet de nombreuses suppositions. Un intérêt du PSG était évoqué ces dernières semaines, en plus de l'éternelle rumeur d'un retour en grâce du côté de la Juventus. Mais c'était sans compter sur son club actuel, Manchester United, qui semble déterminé à le prolonger pour bâtir le futur de la formation mancunienne.

Selon le Daily Mail, les Red Devils vont casser la tirelire et proposer un nouveau bail assorti du plus gros salaire de l'histoire de la Premier League. S'il touche actuellement 18 millions d'euros par an, il pourrait dès lors percevoir près du double, avec une offre à hauteur de 31,8 millions d'euros par an. Un bond financier considérable pour celui dont le contrat s'achève en juin prochain.

De quoi alimenter la réflexion dans la tête du Français.