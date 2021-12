Manchester United songerait au vainqueur de l'Euro comme entraîneur principal

Manchester United a nommé Ralf Rangnick comme coach intérimaire jusqu'à la fin de la saison. L'Allemand a annoncé de lui-même qu'il se retirera de la zone technique au terme de la saison pour contribuer pendant deux années de plus au développement du club en qualité de super-consultant, une fonction qu'il occupait jusqu'à présent au Lokomotiv Moscou, et pour laquelle il était payé 5 millions nets par an.

Le club mancunien doit donc encore trouver un remplaçant pour prendre les commandes de leur équipe sur le long terme. Si le nom de Mauricio Pochettino fait toujours office de favori, un autre nom bien connu fait son apparition sur la table des spéculations.

Selon nos confrères anglais du Telegraph, ManU songerait à Roberto Mancini. Le sélectionneur national italien pourrait se retrouver libre ou accepter de quitter son poste actuel en cas de non-qualification pour la Coupe du monde. Les Italiens doivent passer par les barrages où ils affronteront la Macédoine du Nord puis le vainqueur de Portugal-Turquie.

Le tacticien connait déjà la ville de Manchester pour avoir entraîné le rival Manchester City.