Manchester United terrasse City et Kevin De Bruyne: la messe semble dite pour les tenants du titre (vidéo)

On ne peut pas encore affirmer que Liverpool sera champion, mais la course au titre semble bel et bien terminée pour Manchester City, battu chez lui par son rival honni, United (2-1) samedi pour la 16e journée de Premier League.



Avec 14 points de retard sur Liverpool, vainqueur sans forcer (3-0) à Bournemouth, la messe semble dite pour les tenants du titre. Les flots de supporters des "Citizens" qui ont quitté les tribunes du stade deux minutes avant la fin du temps additionnel en disaient plus que toutes les analyses.



"Qu'on ait 5 points de retard, 10 points, 14 ou 25, on doit continuer à essayer" d'être champion, a clamé après le match l'entraîneur de City, Pep Guardiola, en conférence de presse. "Et sinon, on essaiera la saison prochaine", a-t-il ajouté, lucide.



Fragile derrière, émoussé devant, City n'est pas passé à côté de son derby, mais la victoire des Red Devils, toniques en première période et héroïques en seconde, est tout à fait méritée.



Un résultat important à plus d'un titre.



Il se replacent à la cinquième place et n'a plus que 5 longueures de retard sur Chelsea qui tient la dernière place qualificative pour la Ligue des champions (4e) après sa défaite 3-1 contre Everton.



Cette victoire est aussi un fantastique pied de nez d'Ole Gunnar Solskjaer à ses critiques.



Le Norvégien, qui a battu en trois jours une équipe dirigée par José Mourinho (Tottenham) et une dirigée par Guardiola, avait à chaque fois un plan, appliqué à merveille par ses troupes.



City était pourtant prévenu: United, seule équipe à ne pas avoir perdu en Premier League devant Liverpool cette saison (1-1), est toujours là dans les grands matches.



Rashford précoce



Ils ont attaqué le match pied au plancher, ne laissant aucun répit à leurs voisins pendant une demi-heure.



Solskjaer avait manifestement très bien étudié les matches des deux autres équipes -en laissant Liverpool hors catégorie- à avoir battu City cette saison en championnat: Norwich (3-2) et Wolverhampton (2-0).



Solide en défense, mais avec beaucoup de projection à la récupération, l'attaque Daniel James - Anthony Martial - Marcus Rashford, avec Jesse Lingard en soutien, a déchiré un nombre incalculable de fois le rideau défensif bleu ciel.



Pendant 20 minutes, Ederson a tenu son rôle de dernier rempart, repoussant les tentatives de James (2e), Lingard (9e) ou Martial (19e).



Mais c'est de Marcus Rashford qu'est venue l'ouverture du score. Bernardo Silva a tenté de défendre sur une percée de l'international anglais, mais comme un attaquant, maladroitement et l'a déséquilibré au genou.



Si l'arbitre a laissé jouer, la VAR a confirmé ce que tout le monde avait vu à vitesse réelle, et Rashford, au point de penalty, a pris Ederson à contre-pied (1-0, 23e).



C'est son 13e but cette saison toutes compétitions confondues, autant que sur 2018/2019 ou 2017/2018, à la différence qu'il n'a disputé que 21 rencontres pour le moment, contre respectivement 47 et 52.



La détresse de City



Ce but a semblé plonger City dans les affres du doute, et après avoir vu Rashford envoyer une frappe sans élan sur le haut de la transversale (27e), Martial a doublé la mise.



Le Français a joué à "à toi, à moi" avec Daniel James dans les 30 derniers mètres adverses, face à une défense passive qui l'a laissé se retourner et frapper dans un trou de souris (2-0, 29e).



City a ensuite mis le pied sur le ballon et la seconde période a ressemblé à un interminable exercice d'attaque-défense.



United a résisté tant qu'il a pu, avec toujours un pied, une cuisse, une tête pour barrer le chemin du but.



Nicolas Otamendi, qui avait remplacé John Stones, blessé, à l'heure de jeu, a tout de même réduit le score de la tête sur corner à 5 minutes de la fin du temps réglementaire (2-1, 85).



Les 10 dernières minutes, en comptant le temps additionnel, ont été étouffantes, mais United a tenu bon et savoure autant sa victoire que la détresse de son rival.