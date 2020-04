Manuel Neuer prolongé au Bayern Munich? Des divergences ont été "clarifiées en interne" assure le club

Le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidzic s'est dit "optimiste" quant à une prolongation de contrat du gardien et capitaine Manuel Neuer, indiquant que des divergences ont été "clarifiées en interne", dans une entretien au journal Die Welt dimanche.



"J'espère donc que nous pourrons prolonger le contrat de Manuel", a affirmé l'ancien milieu ou défenseur international bosnien, 43 ans, au sujet de Neuer dont le contrat expire en juin 2021.



Les négociations entre le club bavarois et le portier de l'équipe d'Allemagne (34 ans et 92 sélections) semblaient au point mort mi-avril, Neuer n'ayant pas apprécié de voir les détails des pourparlers divulgués dans la presse.



"Toutes les négociations que j'ai eues depuis que je suis arrivé (au Bayern) sont toujours restées confidentielles, rien n'a jamais fuité", avait remarqué Neuer dans un entretien au quotidien Bild.



"Mais maintenant, les détails des négociations actuelles sont constamment rendues public par la presse et ils sont souvent erronés, cela m'irrite, ce n'est pas quelque chose auquel je suis habitué au Bayern", avait reconnu le champion du monde 2014.



Les deux parties semblaient prêtes sur le principe à prolonger, mais à des conditions radicalement différentes.



"Puisque rien n'a fuité depuis lors, je suppose que la taupe est passée à autre chose", a affirmé à ce sujet Salihamidzic dans les colonnes de Die Welt.



Salihamidzic a par ailleurs expliqué que le Bayern souhaite attirer "une star internationale qui améliorera la qualité de notre équipe" et l'aidera à proposer aux spectateurs "un jeu très abouti et attrayant".



Le directeur sportif n'a pas donné de nom, alors que ceux de l'ailier allemand de Manchester City Leroy Sané ou encore du buteur de Leipzig Timo Werner ont été évoqués dans la presse allemande.