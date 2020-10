Joueur starifié, incarnation de tous les excès, Diego Maradona a ironiquement été contraint de célébrer presque seul son 60e anniversaire vendredi, confiné dans sa résidence au sud de Buenos Aires, cas contact d'une personne présentant des symptômes de Covid-19. "Patient à risque" opéré à maintes reprises pour insuffisance respiratoire ou cardiaque, le célèbre numéro 10 argentin a manqué l'occasion de fêter son 60e printemps à l'endroit même où il a le plus brillé: sur le pré rectangulaire d'un terrain de foot.

Pourtant l'occasion était belle vendredi pour la reprise du championnat argentin, arrêté depuis 8 mois en raison de la pandémie, de le voir en ce jour particulier sur le banc de touche du Gimnasia y Escrima la Plata qu'il entraîne désormais. Des célébrations ont été annoncées dans l'intimité familiale, entouré de ses cinq enfants reconnus ainsi que de son petit-fils, mais rien n'a été confirmé depuis l'annonce, mardi par son médecin, de son placement à l'isolement de manière préventive.

À l'occasion de ce jour spécial un Diable Rouge au destin lié à celui de Diego Maradona a tenu à lui adresser un message. En effet, Dries Mertens, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Napoli en inscrivant son 122ème but en juin dernier et dépassant ainsi la légende Maradona, a souhaité un joyeux anniversaire à son idole. "Joyeux anniversaire Diego, je suis désolé d'avoir marqué plus de buts que toi mais tu restes le plus important. Je t'aime", a soufflé le Belge face caméra.



L'attaquant belge n'est bien sûr pas le seul à avoir souhaiter un joyeux anniversaire à Maradona. Ronaldinho, José Mourinho, Ronaldo mais aussi des stars argentine hors football comme le joueur de tennis Juan Martín del Potro, la liste est longue. Ils ont tous eu une pensée pour le célèbre numéro 10 de l'Albiceleste. Il a lui même posté une compilation de ses messages qui durent pas moins de 36 minutes sur son compte Instagram.



