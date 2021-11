Marc Wilmots devrait reprendre du service au Maroc

Deux ans après son dernier défi à la tête de la sélection de l'Iran, Marc Wilmots devrait retrouver une équipe à coacher. Du moins c'est ce qu'annoncent des médias marocains. Le club du Raja Casablanca s'est séparé de son entraîneur Lassaâd Jarda Chebbi. Pour remplacer le Tunisien de 60 ans, les dirigeants ont fait appel à Marc Wilmots avec lequel un accord aurait déjà été trouvé selon des médias locaux qui citent des sources proches du club.

Selon plusieurs sources, Marc Wilmots n'est pas le seul Belge envisagé pour reprendre les commandes de l'équipe marocaines, les dirigeants auraient également contacté Georges Leekens.

Wilmots est actuellement sans emploi depuis son licenciement à la tête de l'équipe d'Iran. Avant cela, l'ancien Diable Rouge avait occupé les postes de sélectionneur de la Côte d'Ivoire et entraîné deux clubs: Schalke 04 et Saint Trond. En plus de son passage à la tête des Diables Rouges avec lesquels il a atteint les quarts de finale du Mondial 2014 et les quarts de finale de l'Euro 2016.