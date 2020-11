Kevin De Bruyne continue de faire tourner des têtes. Le Diable Rouge ne s'arrête pas de briller, ce qui suscite l'admiration de Marc Wilmots, son ancien sélectionneur.

Kevin De Bruyne ne laisse pas grand monde indifférent. Le milieu de Manchester City et des Diables Rouges ne cesse de faire parler de lui, souvent pour des passes décisives absolument exceptionnelles.

Son cas est d'ailleurs analysé dans le magazine français So Foot. La rédaction a même contacté Marc Wilmots pour en savoir plus sur le profil du joueur belge. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien sélectionneur des Diables Rouges aime beaucoup De Bruyne.

"Pour moi, il est le probable meilleur joueur de tous les temps d’un point de vue collectif", lâche-t-il sans hésitation. "Kevin, c’est un sniper. Dans une équipe qui domine, il devient beaucoup plus précieux en reculant d’un cran, ça le rend plus assassin. Il a réussi à créer un nouveau style de milieu de terrain avec Guardiola. Honnêtement, quel autre joueur que lui est capable de dynamiter un bloc de n’importe quelle position avec sa vitesse d’exécution? Il n’en a aucun et pour moi, il n’est qu’au début de ses meilleures années", a-t-il poursuivi.

Il est ensuite revenu sur une autre caractéristique du joueur, qui ressort souvent de façon humoristique sur les réseaux sociaux. "Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il a un moteur de dingue. Souvent, tu crois qu’il est mort, mais non, il ne l’est jamais: il est juste rouge”, rigole Marc Wilmots.

Kevin De Bruyne devrait encore être de la partie avec les Diables Rouges la semaine prochaine.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: suivez notre direct

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: la carte interactive des résultats

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 6 novembre ?