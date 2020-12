Marcus Thuram crache sur un adversaire: son club lui impose une sanction originale

L'international français Marcus Thuram s'est vu infliger dimanche par son club du Borussia Mönchengladbach une amende correspondant à un mois de salaire, qui sera versée à une association caritative, pour avoir craché sur un adversaire.

"Il l'a acceptée et a proposé de lui-même de s'engager en faveur d'un autre projet caritatif", a indiqué le directeur sportif du club Max Eberl dans un communiqué. Marcus Thuram a lui affirmé avoir craché samedi "non intentionnellement" au visage de son adversaire du club de Hoffenheim Stefan Posch, lors d'une rencontre de championnat perdue 2-1 par Mönchengladbach.



"Je crois dans ce qu'il me dit car il a eu jusqu'ici un comportement irréprochable", a ajouté le directeur sportif. L'attaquant français est toutefois conscient "que les images de télévision parlent d'elles-mêmes et que son exclusion" lors du match "était totalement justifiée". L'international français a écopé d'un carton rouge, après un recours à l'arbitrage vidéo (VAR), à la suite de ce crachat.



Outre l'amende de son club, Thuram risque une longue suspension de la part de la Fédération allemande de football. Le joueur lui-même s'est platement excusé sur son compte Instagram et dit qu'il accepterait "toutes les conséquences" de son geste. "Ce qui s'est passé ne correspond pas à mon tempérament et n'aurait jamais dû se produire. J'ai mal réagi à l'égard d'un adversaire", a-t-il expliqué, en affirmant à nouveau qu'il s'agissait d'un "accident". "Je m'excuse auprès de tous, de Stefan Posch, de mes adversaires, de mes coéquipiers et de ma famille", a affirmé Marcus Thuram, qui selon son directeur sportif était "effondré" dimanche. "Marcus a commis une grosse erreur pour laquelle il est puni. Mais Marcus reste la personne que nous connaissons et nous ne laisserons pas tomber", a-t-il ajouté.

