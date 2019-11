Mario Balotelli envisagerait déjà un départ de Brescia

Mario Balotelli, écarté de l'entraînement jeudi par son entraîneur Fabio Grosso, n'a pas été convoqué pour le match que disputera son équipe de Brescia dimanche sur le terrain de l'AS Rome.



Les médias sportifs italiens ont raconté que l'ancien attaquant de Marseille avait été prié de quitter la séance d'entraînement jeudi, du fait de son manque d'engagement.



"Je demande beaucoup de rythme et d'intensité à l'entraînement. Lui ne l'a pas fait et il a été écarté", a expliqué Grosso, le nouvel entraîneur de Brescia, samedi en conférence de presse.



"J'ai dit à Mario que je pouvais l'aider jusqu'à un certain point. Ensuite, c'est à lui de se débrouiller seul", a ensuite ajouté le champion du monde 2006 à la chaîne Sky.



Un peu plus tard, Brescia a communiqué la liste des convoqués pour le match de dimanche, sur laquelle ne figure pas le nom de Balotelli.



Transféré cet été à Brescia, la ville où il a grandi, Balotelli a connu un début de ce saison compliqué avec deux buts inscrits en sept matches de championnat.



Il a par ailleurs été la cible de cris racistes à Vérone, où il est passé tout près de quitter définitivement le terrain. Selon le quotidien italien Gazzetta dello Sport, il envisagerait très sérieusement un départ de Brescia dès cet hiver.