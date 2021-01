Marouane Fellaini ouvre la porte à un retour chez les Diables Rouges

Marouane Fellaini, qui n'a plus joué avec la Belgique depuis la demi-finale contre la France, va peut-être retrouver la sélection. Le milieu de terrain ne s'y oppose pas mais ne pousse pas non plus pour qu'on le retienne à l'Euro 2020.

C'est une question qui se pose sans cesse: et si Marouane Fellaini était la surprise du chef pour l'Euro 2020 ? Le milieu de terrain, qui évolue en Chine, avait pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018. Mais en manque de ses amis belges, il se pourrait qu'il retrouve l'équipe nationale.

Roberto Martinez avait déjà avoué être intéressé par ce come-back. Interrogé par la Dernière Heure, Marouane Fellaini a lui aussi ouvert la porte. "Je me concentre avant tout sur mon club. Le reste, on verra en temps voulu", a d'abord expliqué l'ancien joueur du Standard. "Vous savez, j'ai fait mon temps avec les Diables Rouges. Mais si on me rappelle, j'y réfléchirai. Je laisse la porte ouverte", a-t-il ensuite déclaré.

Marouane Fellaini a disputé 87 matchs avec les Diables Rouges jusqu'ici, inscrivant 18 buts et délivrant 4 passes décisives. Il a depuis été remplacé par de jeunes joueurs, notamment un certain Youri Tielemans, devenu un pilier de l'effectif.

