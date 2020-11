Vers une SENSATION chez les Diables Rouges: Marouane Fellaini pourrait faire son retour

Les Diables Rouges n'oublient pas Marouane Fellaini. Officiellement, le joueur du Shandong Luneng a pris sa retraite internationale. Dans les faits, il pourrait en fait retrouver la sélection qu'il aime tant.

Marouane Fellaini, c'est une longue et belle histoire avec les Diables Rouges. Le joueur actuellement engagé à Shandong Luneng a disputé 84 rencontres pour 17 buts entre 2007 et 2019. Il avait décidé de renoncer à sa carrière internationale l'an dernier, pour éviter de devoir faire trop de trajets entre la Chine et l'Europe.

Mais visiblement, Fellaini ressent un manque. Comme ses coéquipiers. Ainsi, selon La Dernière Heure, Roberto Martinez envisage très sérieusement de le réintégrer lors des prochains rassemblements. Le milieu de terrain de 32 ans dispose d'un profil absolument unique qui serait toujours très utile dans le milieu du jeu. Le plan serait de l'emmener avec la Belgique à l'Euro 2020.

Certains joueurs se verraient alors sacrifier malgré une campagne convaincante jusqu'ici en Ligue des Nations. Affaire à suivre.

