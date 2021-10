Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus: "Nous devons accepter la réalité, maintenant nous sommes une équipe de milieu de table"

La Juventus n'y arrive plus. Le club italien vient d'enchaîner deux défaites consécutives contre Sassuolo et Hellas Vérone après un match nul contre l'Inter Milan. Le bilan comptable de la Vieille Dame est indigne du club qui a écrasé le championnat pendant des années. Les hommes de Massimiliano Allegri comptent 15 points après 11 journées et pointent à une décevante 8e place, 13 (!) points derrière Naples et l'AC Milan qui se partagent la première place.

À la suite de cette nouvelle défaite, le coach italien de la Juventus s'est montré très pessimiste face à la presse. Il a déclaré au micro de la chaîne DAZN qu'"il y a eu une confrontation (avec ses joueurs après le match), mais les mots ne font rien. Nous avons juste besoin de travailler."

Peu après, l'homme de 54 ans a prononcé une phrase presque impensable pour un entraîneur de la Juve. "Nous sommes dans une situation terrible dans le tableau, dans le sens où nous n'avons que 15 points, nous devons donc prendre nos responsabilités. Nous devons accepter la réalité, maintenant nous sommes une équipe de milieu de tableau."