Chaos total au Barça: un joueur prêté like un message appelant eu licenciement de l'entraîneur (photo)

Le FC Barcelone ne redresse pas la barre. Le club est actuellement englué dans une situation sportive et financière cataclysmique. La défaite d'hier face au Benfica pourrait marquer la chute de Ronald Koeman, alors que la direction catalane, réunie cette nuit, se doit de prendre une décision sur l'avenir de son entraîneur. Si Sergio Busquets et Frenkie de Jong ont prôné la patience et avancé qu'il n'était pas utile de changer de coach, un autre membre du vestiaire semble penser l'inverse.

En réalité, il s'agit de Miralem Pjanic, qui a été prêté cet été au Besiktas, en Turquie. Ce dernier a liké un message sur Instagram, lequel appel clairement au licenciement de Ronald Koeman. Les deux hommes ne sont pas sur la même longueur d'onde, ce like n'est donc pas particulièrement étonnant. Mais le timing est mauvais. Roberto Martinez, Xavi ou Andrea Pirlo sont cités pour prendre place sur le banc catalan. La décision devrait être connue dans la journée.