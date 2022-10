Mauvaise nouvelle chez les Bleus: Paul Pogba se blesse encore et s'éloigne de la Coupe du Monde

Paul Pogba au Qatar, on s'en éloigne de plus en plus. L'international français, sous contrat à la Juventus, est déjà englué dans une affaire étrange en lien avec son frère, mais il est surtout en méforme physique. Opéré du ménisque peu après être revenu à la Juventus, le milieu de terrain avait repris les entraînements. Mais il devrait déjà les quitter à nouveau.

Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur français a été touché à la cuisse et sera absent une dizaine de jours. Le club italien n'a plus l'intention de le faire jouer avant la Coupe du Monde. Tournoi pour lequel il est désormais très incertain, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France, qui a déjà perdu N'Golo Kanté dans son milieu.