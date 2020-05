Mauvaise nouvelle pour Michy Batshuayi: Chelsea prolonge le contrat d'un de ses concurrents

L'attaquant international français Olivier Giroud et le gardien de but argentin Willy Caballero ont prolongé d'un an, jusqu'à juin 2021, leurcontrat à Chelsea, a confirmé le club anglais mercredi.



Olivier Giroud, 33 ans, avait rejoint Chelsea le 31 janvier 2018 après cinq saisons et demi à Arsenal. Arrivé à Stamford Bridge à l'hiver 2018, le Français y a connu une longue traversée du désert qui l'a poussé à tenter de quitter le club, mais il est revenu en grâce lors des quatre derniers matchs en 2020 malgré la rude concurrence en attaque composée du Diable Rouge Michy Batshuayi et du jeune Anglais Tammy Abraham. Avec 38 buts en 95 sélections, l'ancien buteur de Montpellier et d'Arsenal est le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, derrière Michel Platini (41 buts) et Thierry Henry (51). Willy Caballero, 38 ans, est arrivé à Chelsea en 2017 en provenance de Manchester City. Il a disputé seulement neuf matches cette saison avec les Blues, lui qui est habituellement la doublure de l'Espagnol Kepa Arrizabalaga. Le championnat anglais a été suspendu le 13 mars à cause de la pandémie de Covid-19.