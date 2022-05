Menés 2-0 Manchester City et Kevin De Bruyne passent à deux doigts de la victoire et laissent une chance à LIverpool de revenir

Sensation au stade Olympique de Londres où West Ham, qui menait 2-0 au repos, a tenu Manchester City et Kevin De Bruyne en échec (2-2). Au classement, les Citizens (90 points) comptent quatre points de plus que Liverpool, qui jouera mardi son match contre Southampton. Les Hammers (56 points, 7e) ont assuré leur ticket européen.

Sur un long ballon de Lukasz Fabianski mettant la défense des Citizens hors de position, Jarrod Bowen a effacé Ederson et a ouvert la marque du gauche au terme d'une course de 40 mètres (24e, 1-0).

Alors que City poussait de plus en plus et que Gabriel Jesus (36e, 37e) et OleksandrZinchenko (38e) manquaient des occasions, Bowen signait un doublé d'une frappe croisée du gauche (45e, 2-0).

Les Citizens n'allaient pas laisser filer le titre sans réagir et Jack Grealish a réduit leur retard d'une demi-volée (49e, 2-1). Les Mancuniens ont gardé la cadence, mais Fabianski a repoussé une frappe du gauche de Bernardo Silva (56e).

Par contre, Vladimir Coufal allait connaître une mauvaise passe : après avoir écopé d'une carte jaune pour une faute sur De Bruyne (58e), le défenseur tchèque a dévié dans son but un coup franc de Riyad Mahrez (69e, 2-2).

L'Algérien va encore s'illustrer en toute fin de match, lorsque l'arbitre accorde un penalty pour une faute de Craig Dawson sur Gabriel Jesus. Alors qu'il avait transformé tous ses penaltys cette saison, Mahrez a manqué celui-ci (86e). La balle de match étant passée, les deux équipes se quittent sur une égallité.

Si Liverpool l'emporte mardi, l'écart entre les Reds et les Cityzens ne sera que d'un point à une journée de la fin.