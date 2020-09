Mercato: Arturo Vidal est officiellement un joueur de l'Inter Milan (photos)

Arturo Vidal, milieu de terrain chilien, est officiellement un joueur de l'Inter Milan. Le club nerazzurro où évolue le Diable Rouge Romelu Lukaku l'a annoncé mardi, sans pour autant préciser la durée du contrat.

Vidal, 33 ans, arrive en provenance du FC Barcelone, où il évoluait depuis 2018. A l'Inter, il va retrouver l'entraîneur Antonio Conte, qu'il a connu à la Juventus. Le technicien avait déjà tenté de récupérer un joueur qu'il appréciait beaucoup quand il était sur le banc de la Juve. Conte avait pu compter sur la puissance du "Rey Arturo" à Turin, où les quatre saisons du Chilien se sont soldées par quatre titres de champion d'Italie (2012 à 2015). L'Inter, finaliste de l'Europa League au mois d'août, débutera le championnat italien le 26 septembre par la réception de la Fiorentina. Vidal constitue la troisième recrue de l'Inter cet été après les arrivées d'Achraf Hakimi (Real Madrid) et Aleksandar Kolarov (AS Rome). Vidal a auparavant porté les couleurs du Colo-Colo (2005-2007) avant de rejoindre l'Europe et le Bayer Leverkusen (2007-2011), où il s'est érigé comme un des meilleurs médians du monde. Il a ensuite continué sa carrière à la Juventus (2011-2015) avant de prendre la direction du Bayern Munich.