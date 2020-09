Mercato: Christian Benteke pourrait rebondir dans un grand club anglais

Peu utilisé par son entraîneur à Crystal Palace, Christian Benteke est cité sur le départ. L'attaquant belge n'a jamais caché son intention de rester en Angleterre et n'est pas non plus pressé de quitter son club actuel. Mais Football Insider et le Daily Star l'affirment: Tottenham s'intéresse à lui.

En effet, José Mourinho verrait en lui une doublure de qualité pour la ligne offensive des Spurs. Aucune offre ferme n'a encore été faite, mais cela pourrait être le cas dans les prochains jours. En fin de contrat en juin 2021, il pourrait être transféré pour environ 10 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Tottenham trouverait en Benteke une solution peu coûteuse et intéressante, avec un profil qu'ils n'ont pas forcément. S'ils font vraiment une proposition, difficile d'imaginer le joueur la refuser, même si son temps de jeu risquerait de ne pas augmenter. Cependant, à ce stade, rien n'indique que le plan soit envisagé en priorité.