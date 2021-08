Mercato: Cristiano Ronaldo aimerait retourner en Angleterre cet été

A 7 jours de la fermeture du mercato estival 2021, Cristiano Ronaldo reste plus que jamais au coeur de rumeurs de transferts récurrentes. "Il va rester à la Juventus", avait affirmé samedi l'entraîneur bianconero Massimiliano Allegri, précisant avoir eu des assurances en ce sens de la star portugaise. "A moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait, clarifions ainsi ce point", a souligné le coach de la Juve, qui a dû répondre à plusieurs questions sur la forme et l'état d'esprit de "CR7".

Sauf que ce mardi encore, divers médias évoquent qu'un départ est toujours possible et qu'il reste une semaine au Portugais pour se décider.

Selon le quotidien sportif français L'Equipe, Cristiano Ronaldo se verrait bien retourner en Premier League et plus précisément à Manchester City. Son clan aurait multiplié les démarches depuis quelques jours afin de rendre un transfert possible. Ce dossier dépend toutefois de celui d'Harry Kane. Les Citizens essayeront cette semaine de faire enfin craquer Tottenham. Si Kane reste chez les Spurs, Ronaldo pourrait alors devenir une option.

D'après le quotidien espagnol AS, le PSG est aussi toujours à l'affût en cas de départ de Kylian Mbappé.

Va-t-on assister à l'un des plus importants mercatos de l'histoire avec les transferts de Messi et de Ronaldo durant le même été? Réponse au plus tard le 31 août prochain.