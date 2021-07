Mercato: Cristiano Ronaldo restera-t-il à Juventus cet été? "Il n'y a eu aucun signal", déclare le directeur sportif

Cristiano Ronaldo, dont l'avenir est l'objet d'interrogations après trois saisons à la Juventus, reste "central" dans le projet du club turinois, a assuré jeudi le nouveau directeur sportif des Bianconeri Federico Cherubini.



"Il n'y a eu aucun signal de la part de Cristiano Ronaldo, ni de la part de la Juventus" en vue d'un éventuel transfert de la star portugaise de 36 ans, arrivée à Turin en 2018, a indiqué le dirigeant lors d'une conférence de presse.



"On parle d'un joueur qui, rien que sous le maillot de la Juventus, a marqué 36 buts la saison dernière", a-t-il rappelé.



"Nous sommes très contents de lui et quand il aura fini ses vacances, il rejoindra l'équipe", a ajouté le directeur sportif au sujet de CR7, éliminé en huitième de finale de l'Euro avec le Portugal contre la Belgique (0-1).



"Pour nous, c'est un joueur central dans le projet", a-t-il conclu.



Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 29 buts, a remporté deux titres de champion d'Italie avec la Juventus (2019 et 2020). Mais ses trois premières saisons se sont accompagnées de trois grandes déceptions en Ligue des champions avec des éliminations en quart de finale la première année puis en huitièmes les deux suivantes.



Le Real Madrid et Manchester United, deux de ses anciens clubs, mais aussi le Paris SG ont été évoqués dans la presse italienne comme des destinations possibles pour la star.