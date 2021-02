Le nouveau gros coup du Bayern: Dayot Upamecano signe pour 5 ans

Le défenseur international français de Leipzig, Dayot Upamenaco, 22 ans, a signé un contrat de cinq ans avec le Bayern Munich à partir de la saison prochaine, a annoncé officiellement le club bavarois dimanche. Le montant de l'indemnité de transfert n'a pas été communiqué, mais la presse affirme que le joueur possédait une clause de départ de 42,5 millions d'euros.

L'annonce avait déjà été faite vendredi par le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic dans un entretien au quotidien Bild. Le club n'avait toutefois pas officialisé la nouvelle et n'avait pas dévoilé la durée du contrat, qui court donc jusqu'en 2026.

"Nous sommes heureux d'avoir pu convaincre Dayot Upamenaco de venir au FC Bayern", a déclaré dimanche M. Salihamidzic, sur le site du club, "Dayot sera un élément très important pour notre équipe dans les années à venir, nous en sommes convaincus".

Le jeune Français aux trois sélections, considéré comme un défenseur central de grand avenir, était courtisé par d'autres grands clubs, dont Chelsea et Liverpool.

Mais au Bayern, il sait qu'il aura rapidement l'opportunité de devenir titulaire en défense centrale, pour un club qui est actuellement le meilleur du monde. (Six trophées en moins d'un an: coupe, championnat et supercoupe nationaux, Ligue des champions et supercoupe d'Europe, et Mondial des clubs).

En fin de saison, les centraux historiques David Alaba et Jérôme Boateng arrivent en effet en fin de contrat. Le départ du premier est déjà acté, peut-être vers le Real Madrid. Le second, à 32 ans, ne s'attend pas à voir son contrat renouvelé.

"J'ai toujours été convaincu que nous avions une proposition intéressante pour Dayot Upamecano: nous lui avons présenté notre vision de sa carrière au Bayern", avait expliqué vendredi Salihamidzic.

A Munich, Upamecano va rejoindre un très fort contingent français, puisque six tricolores évoluent actuellement sous les couleurs du Rekordmeister: les quatre internationaux Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, ainsi que l'ex-Marseillais Bouna Sarr et le jeune talent de 18 ans formé au Paris SG Tanguy Nianzou.