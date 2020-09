Mercato: Dele Alli, la star de Tottenham, va-t-il rejoindre le PSG? José Mourinho réagit

L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, s'est dit "convaincu" que le milieu offensif Dele Alli, parfois annoncé en contacts avec le Paris SG ou le Real, restera avec les Spurs, tout en lui enjoignant de mériter sa place sur le terrain par ses prestations.



Non-retenu dans le groupe lors de deux dernières rencontres, le joueur de 24 ans intègrera celui qui ira en Macédoine du Nord contre Shkendija pour le 3e tour éliminatoire d'Europa League.



Interrogé pour savoir si Alli resterait cette saison à Tottenham, Mourinho a répondu: "je pense, je peux même dire que je suis convaincu, qu'il y sera".



Il a ensuite enfoncé le clou en conférence de presse: "je vous ai toujours dit qu'il aurait ses opportunités, qu'il n'y a aucun problème du tout à ce qu'il reste et que, comme tout autre joueur, ce sont ses prestations qui sont les plus importantes".



"Il vient (en Macédoine du Nord), il aura une chance de jouer et ce sera important pour lui qu'il soit performant".



Talentueux et très prometteur dans ses premières années, Alli a parfois été critiqué pour son manque de régularité depuis 2 ans, perdant sa place en équipe d'Angleterre, alors que l'arrivée de Gareth Bale va, à terme, accroître la concurrence chez les Spurs.



Mais Alli a les cartes et son avenir en main, a assuré le Portugais.



"Il y a une tendance qui consiste maintenant, quand un joueur est bon ou pas bon, à donner la responsabilité à l'entraîneur, soit il parce qu'il lui donne l'amour qu'il faut ou parce qu'il lui donne les coups de bâtons quand il faut", a expliqué le Special One.



"Je pense que 99% est de la responsabilité du joueur. Moi, j'en ai 1%", a-t-il plaidé.



"Si (Alli) sera sur le terrain une minute ou 90 minutes, ce sera à lui de nous montrer (ce qu'il vaut), c'est aussi simple que ça", a conclu Mourinho.