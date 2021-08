Mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez l'actualité du mercato sur rtlsport.be !

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

DIABLES ROUGES

/

LES TRANSFERTS À l'ÉTRANGER

Cristiano Ronaldo a été laissé sur le banc par le nouvel entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri pour le premier match officiel des Bianconeri, dimanche sur la pelouse de l'Udinese, alors que la star portugaise est l'objet de rumeurs récurrentes de transfert. Aucune raison n'a été avancée par le club pour expliquer ce choix fort de "Max" Allegri qui, pour ce premier match de championnat, s'est aussi passé de Federico Chiesa, également sur le banc. Allegri avait assuré samedi que Ronaldo était "à disposition" pour ce premier match et démenti toute envie de départ de la star: "A moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait, clarifions ainsi ce point", avait souligné le coach de la Juve.

Le Bayern Munich a renégocié le contrat de son milieu de terrain vedette Joshua Kimmich jusqu'en 2025, a confirmé lundi le club champion d'Allermagne. L'international allemand de 26 ans joue pour le Bayern depuis 2015. Il a porté le maillot du Rekordmeister lors de 264 matches et a marqué 30 buts. Son palmarès comprend six titres nationaux, trois coupes d'Allemagne, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA.

L'attaquant serbe de l'Olympique de Marseille Nemanja Radonjic va rejoindre cette saison le Benfica Lisbonne dans le cadre d'un prêt, a annoncé le club portugais. Le Benfica est parvenu à un accord avec Marseille "pour le transfert, en tant que joueur prêté, de Nemanja Radonjic, qui a signé un contrat (...) jusqu'en juin 2022", a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site internet dans la nuit de dimanche à lundi. La présentation de l'international serbe de 25 ans, qui avait été prêté l'hiver dernier au Hertha Berlin, "sera faite prochainement", a ajouté le club sans autres précisions.

L'Olympique lyonnais a annoncé dimanche soir avoir trouvé un accord de principe pour recruter le milieu offensif Xherdan Shaqiri. L'international suisse doit arriver à Lyon dans la nuit de dimanche à lundi afin de passer sa visite médicale, à laquelle est conditionnée la validation du transfert qui serait de 11 millions d'euros (bonus compris). Agé de 29 ans, Shaqiri compte 96 sélections en équipe de Suisse avec laquelle il a éliminé la France en huitièmes de finale de l'Euro, le 28 juin dernier.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

/