Mercato: Jason Denayer pourrait rejoindre un autre Diable Rouge en Italie

Brillant cette saison à Lyon et buteur ce weekend avec la Belgique, Jason Denayer attire les convoitises. Le défenseur est pisté par le Napoli, qui voit en lui le remplaçant de Koulibaly, en partance pour Manchester City.

Jason Denayer pourrait donc rejoindre l'Italie. Le club du Napoli suit de très près le Diable Rouge, auteur d'une saison d'exception sous les couleurs de Lyon. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, le Diable Rouge a enchaîné avec sa meilleure prestation internationale, samedi, face au Danemark.

Le joueur de 25 ans attire donc logiquement les convoitises. Selon le Nieuwsblad, les dirigeants napolitains ont déjà sondé Lyon sur un transfert de leur défenseur central. Et pour cause, le club étant proche de perdre Kalidou Koulibaly, qui se rapproche de Manchester City. Denayer serait considéré comme la meilleure piste pour lui succéder.

La réponse lyonnaise est déjà connue, le club exigeant au moins 30 millions d'euros pour le défenseur belge, recruté en 2018 contre 10 millions. Arsenal serait aussi tenté mais n'a jusqu'ici fait aucune démarche concrète. Denayer retrouverait à Naples un certain Dries Mertens.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Lyon sait qu'une grosse plus-value est possible sur le défenseur belge. Si Naples perd Koulibaly, ils retrouveraient chez le Belge un profil plus qu'intéressant et encore jeune, avec un vrai potentiel. Denayer, en plus de cela, retrouverait la Ligue des Champions, que Lyon ne disputera pas cette saison. Le contrat du belge, qui expire en 2022, ne devrait pas poser de problème.