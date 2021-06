Mercato: Karim Benzema donne un conseil à Kylian Mbappé

"Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal": Karim Benzema "souhaite" à son nouveau coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé de le rejoindre "rapidement" à Madrid "s'il a des envies de quitter le PSG", a dit vendredi l'attaquant lors d'un entretien à l'AFP.



Interrogé sur le jeune champion du monde, qu'il découvre avec la sélection, Benzema a décrit un joueur "agile, rapide, efficace" qui "sait tout faire".



Pour prolonger leur idylle, faudrait-il que Benzema rejoigne le Paris SG ou que Mbappé, en fin de contrat en 2022, signe au Real Madrid? "Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal", a répondu "KB9" dans un sourire.



"Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s'il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi", a prolongé l'attaquant de 33 ans.



Concernant l'absence de titre du Real cette année, Benzema a reconnu que la saison "a été un peu plus difficile", notamment en raison des très nombreuses blessures. Néanmoins, "on est arrivés deuxième de la Liga en pouvant gagner jusqu'à la dernière journée, on est arrivés en demi-finale de Ligue des champions", a-t-il dit.



A l'issue de la saison, Zinédine Zidane dont il était proche a démissionné de son poste d'entraîneur. L'Italien Carlo Ancelotti, déjà sur le banc du Real entre 2013 et 2015, a été engagé le 1er juin pour le remplacer.



"Carlo Ancelotti est un grand entraîneur, et nous, chaque saison, on a le même état d'esprit: essayer de gagner le plus grand nombre de titres possibles", a simplement commenté Benzema.