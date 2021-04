Mbappé au Real Madrid? Ses déclarations enflamment la presse espagnole

Kylian Mbappé a enflammé la presse espagnole après ses déclarations sur RTL France mercredi. Le Français a estimé qu'il était trop scruté, trop critiqué, par les observateurs.

On a beaucoup parlé de RTL en Espagne, après une interview de Kylian Mbappé en exclusivité pour nos collègues français. Le prodige du PSG a parlé pour la première fois de cette lassitude qu'il ressent face aux critiques qu'il juge trop nombreuses parce qu'il joue en France. "Bien sûr que ça joue", dans son envie d'aller voir ailleurs a-t-il dit. Ces quelques mots ont suffi pour mettre l'Espagne en ébullition.

As, Marca, Mundo Deportivo, tous les grands médias sportifs comme généralistes se sont empressés de relayer les déclarations de l'attaquant français. Les radios et chaînes de télévision les ont également disséqué et abondamment commenté tout au long de la journée de jeudi. Pour les médias espagnols, cela ne fait aucun doute, la sortie de Mbappé sur RTL France le rapproche un peu plus du Real Madrid.

Certains assurent même que le Real s'est trouvé un allier de poids: les critiques qu'il subit en France. Depuis quelques jours, la presse madrilène assure que le Français n'a pas l'intention de prolonger son contrat avec le PSG. Ces nouvelles déclarations de Mbappé lui font croire un peu plus à sa venue au Real Madrid.