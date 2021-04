Kylian Mbappe ne prolongera pas son contrat au PSG, il a choisi le Real Madrid

(c) belga

C'est une information du journal espagnol Desportes Catro qui affirme que la Français a décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG. Le champion du monde est actuellement lié au club parisien jusque juin 2022.

Alors que des négociations étaient en cours depuis des mois entre le club et les représentants du joueur pour prolonger le prodige français, Kylian Mbappé a décidé de ne pas poursuivre son aventure dans son championnat national.

Âgé de 22 ans, Mbappé veut franchir un cap dans sa carrière en rejoignant un club (et surtout un championnat) d'un plus haut niveau que ce qu'il connait actuellement en France. Son choix de rêve n'est un secret pour personne : le Real Madrid.

La Casa Blanca rêve aussi de Mbappé, surtout son entraîneur et compatriote du natif de Bondy, Zinédine Zidane. Le Ballon d'or 1998 s'est toujours montré admiratif envers l'attaquant du PSG.

Le club finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions ne veut absolument pas laisser partir son joyaux et Madrid attendra que le PSG accepte et mette un prix avant de commencer toutes éventuelles négociations.

Toujours selon Deportes Catro, Florentino Perez, le président du Real Madrid, voudrait signer cet été les deux joueurs les plus en vue du moment que sont Mbappé et Erling Haaland.

Pour s'attacher les services du Norvégien, le Real devra négocier ardûment. Haaland a pour représentants son père et le sulfureux agent Mino Raiola. Contrairement à Mbappe, Haaland n'a pas arrêté son choix sur le club 13 fois champion d'Europe. Il veut rejoindre le championnat espagnol mais le FC Barcelone est aussi sur le coup. Aucun doute que Mino Raiola profitera de l'intérêt des deux rivaux historiques pour faire monter les enchères le plus haut possible.

L'Italien a la réputation de demander d'énormes commissions dans ses transferts et le Real n'a d'ailleurs jamais réussi à boucler un transfert d'un joueur "appartenant" à l'agent. Les cas des transferts avortés de Paul Pogba ou Donnarumma en sont de parfaits exemples.