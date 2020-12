Mercato: Kylian Mbappé révèle comment il décidera de son avenir

Kylian Mbappé est régulièrement questionné sur son avenir. L'international français est promis à évoluer un jour au Real Madrid. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, sera-ce dès cet été?

Dans une interview avec Copa 90 Football sur Youtube, il a donné un indice sur la façon dont il ferait son choix. "On a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c'est la meilleure force possible. C'est quelque chose qui m'a emmené et qui m'a permis d'arriver ici (...) Sans eux, ça ne serait pas possible, parce que parfois vous avez des passages à vide. Quand vous traversez des mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont toujours là. Sans eux, je ne pense pas que j'aurais tout ce que j'ai à présent. Ils m'ont montré la bonne voie et je suis chanceux d'avoir ces parents".

Après un début de saison haché par des blessures, Kylian Mbappé est redevenu le buteur en série qu'on connaissait. L'attaquant français a inscrit un doublé contre Basaksehir (5-1) mercredi en Ligue des champions. Signe d'une confiance au beau fixe, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations, vient juste de dépasser la barre des 100 buts sous les couleurs parisiennes et d'interrompre une série d'un an sans marquer en C1.

Ce dimanche soir (21h00), il devra encore démontrer toute sa qualité lors du choc entre le PSG et l'Olympique lyonnais pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.