Mercato: la pépite française Eduardo Camavinga va-t-elle quitter la Ligue 1 cet été?

Le Stade rennais souhaite garder Eduardo Camavinga encore une saison et s'est fixé comme "priorité" de prolonger le jeune milieu prodige, actuellement sous contrat jusqu'en 2022, a déclaré lundi Nicolas Holveck, le président du club.



"Si Eduardo peut faire une saison de plus au Stade rennais, on va pas s'en priver (...). C'est sûr que s'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ. Mais la priorité, c'est la prolongation", a déclaré Holveck lors d'une conférence de presse en visio depuis Monaco où il suit une chimiothérapie.



"Tout le monde attendait la fin de saison pour savoir où on serait", a-t-il expliqué, alors que Rennes a arraché dimanche soir une qualification pour la Ligue Europa Conférence.



L'ancien directeur administratif de Monaco connaît bien Jonathan Barnett, le puissant agent dont Camavinga a rejoint l'écurie cette année. "On a des appels récurrents, tous les 15 jours à peu près. Maintenant on va vraiment s'assoir avec eux et on va voir ce qu'on peut faire", a ajouté Holveck en se disant "éternel optimiste".



Révélation de la saison dernière, Camavinga, suivi par plusieurs grands d'Europe, a connu une rentrée en fanfare avec des débuts prometteurs en Bleu à seulement 17 ans, mais a peiné à confirmer par la suite.



A ce jour, "on n'a reçu aucune offre pour aucun joueur", a assuré Holveck lundi. "Il faut être lucide. Le mercato de cet été va être très très compliqué".



Rennes souhaite aussi conserver Steven Nzonzi, en fin de prêt et encore sous contrat pour un an avec l'AS Rome. "Il a été un joueur essentiel. C'est notre régulateur", a expliqué le président.



Compte tenu de la conjoncture économique mais aussi de la nécessité de faire la place à des jeunes talentueux issus du centre de formation (Lesley Ugochukwu, Andy Diouf, Matthis Abline...), le club souhaite parallèlement réduire ses effectifs.



Les départs du capitaine Damien Da Silva et du milieu Clément Grenier, tous deux en fin de contrat, sont déjà actés, de même que les options d'achats des Young Boys de Bern pour Jordan Siebatcheu et de Brest pour Lilian Brassier.



Ces deux ventes, ainsi que des bonus activés sur de précédents transferts, vont permettre d'atténuer légèrement les pertes cette saison, que Nicolas Holveck avait estimées en janvier à 40 millions d'euros (soit près de 40% du total).



En revanche, Rennes n'a aucune intention de se séparer de son tout jeune international belge Jérémy Doku. "Il restera chez nous, ça ne fait aucun doute", a assuré Holveck. Dimanche soir, Florian Maurice, le directeur sportif, avant déjà assuré que l'explosif ailier était "complètement intransférable".