Une dizaine de départs: le Barça se prépare à un grand ménage lors du mercato

Le FC Barcelone se prépare à un grand ménage lors du mercato estival. Une dizaine de départs est prévue pour quelques arrivées. Mais surtout, le dossier le plus important à gérer est celui de la prolongation de Messi. Joan Laporta, le nouveau président du Barça, va devoir se retrousser les manches.

"Nous avons remporté la Coupe (du Roi, ndlr), nous en sommes très fiers, mais nous nous sommes faits éliminés très rapidement de la Ligue des champions et nous avons perdu la Liga de manière incompréhensible". Ces mots sont ceux de Joan Laporta, élu président du FC Barcelone début mars, lors de la fête du sport catalan à Barcelone mardi.

Ces propos ne sont pas passés inaperçus. Le quotidien catalan Sport en a d'ailleurs fait sa Une ce mercredi, insistant sur les promesses de renouveau de Laporta. "Un cycle vient de se terminer, nous entrons dans un processus de renouvellement. A partir de la semaine prochaine, des décisions seront prises afin de construire une équipe plus compétitive l'année prochaine pour remporter la C1 et la Liga".

Pour ce faire, les dossiers sont chauds et nombreux: après seulement une saison à la tête du Barça, Ronald Koeman pourrait quitter la Catalogne. Son départ serait d'ailleurs acté à "99 %". Pour le remplacer, la presse évoque Xavi qui vient de... prolonger pour deux ans, jusqu'en 2023, son contrat d'entraîneur d'Al-Sadd. Cependant, une clause lui permettrait de quitter le Qatar gratuitement à tout moment.

Un autre dossier concerne les cadres du club. Plusieurs départs seraient envisagés, notamment Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets. Laporta leur demanderait de baisser leur salaire ou leur chercherait une porte de sortie. Du côté d'Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine dans un an, le Barça souhaiterait le conserver, mais pas à n'importe quel prix.

Autre gros cas, celui d'Antoine Griezmann. Le Français est de plus en plus considéré au sein du club et du vestiaire, mais on apprend qu'il ne sera pas retenu en cas de belle offre, lui qui a coûté 120 millions à l'été 2019.

Plusieurs autres joueurs devraient être concernés par cette volonté de dégraisser, dont Samuel Umtiti, Neto, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite ou encore Matheus Fernandes.

Enfin, le dernier dossier est certainement le plus important: la prolongation de Lionel Messi. A cet égard, le FC Barcelone aurait abandonné la piste menant à Erling Haaland pour re-signer la star argentine en fin de contrat au 30 juin. Les Blaugrana espèrent tout de même enrôler le buteur norvégien, mais à l'été 2022 lorsque sa clause libératoire estimée à 75 millions d'euros sera activée.

Au niveau des arrivées cet été, la presse évoque les noms de Memphis Depay et de Sergio Agüero pour l'attaque, Eric Garcia et Emerson, actuellement en prêt au Betis, pour la défense.