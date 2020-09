Mercato: le plan de Liverpool pour attirer Jeremy Doku

Liverpool, qui avait déjà fait visiter ses installations à Jeremy Doku en 2017, s'intéresse de très près à la pépite anderlechtoise. Le club britannique est convaincu par ses qualités et l'a été d'autant plus après son premier but en sélection nationale, mardi face à l'Islande.

Selon La Dernière Heure, Liverpool est donc déjà prêt à passer à l'offensive. Pour convaincre Anderlecht, ils sont prêts à proposer une somme suffisante (plusieurs dizaines de millions d'euros), tout en cédant Doku en prêt jusqu'au terme de la saison actuelle. Liverpool pourrait passer à l'action rapidement afin d'éviter que d'autres clubs, notamment en Angleterre, ne soient plus enclins à s'intéresser au jeune belge de 18 ans.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Si Liverpool joue l'offensive, avec une offre suffisante, jamais Anderlecht ne pourra refuser. Un grand club qui achète un bel espoir et le loue dans la foulée, c'est quelque chose de courant dans le football.