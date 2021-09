Un des gros coup du mercato de cet été est le retour d'Antoine Griezmann à l'Atletico Madrid. Le Français n'a jamais réussi à convaincre en deux saisons au FC Barcelone et est retourné dans son ancien club dans les dernières minutes du mercato.

Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atletico Madrid cet été. L'international français a été prêté par le Barça pour une saison, avec une autre en option. Une fois ces deux années écoulées, le club madrilène devra verser 40 millions d'euros s'il souhaite le conserver. Mais attention, cette option deviendra obligatoire si le champion du monde 2018 dispute 50% des rencontres.

Cette opération s'est faite sur le fil, le transfert a été acté le 31 août à 23h59 soit une minute avant la fin de la période de mercato estivale.

Interrogé par la Cadena Ser, Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, a avoué que ce transfert n'était, de base, pas du tout dans les plans des colchoneros. "C'est un coup à trois bandes et nous avons eu la chance d'avoir Griezmann pour les deux prochaines années (...) Nous ne comptions pas sur Griezmann, mais nous ne savions pas non plus que Saúl allait partir", a-t-il confié.

Au final, la magie du mercato a encore opéré et Saùl Niguez a signé à Chelsea tandis que Griezmann a pu retourner dans son club de cœur.