Mercato: Michy Batshuayi pourrait découvrir le troisième club anglais de sa carrière

L'avenir de Michy Batshuayi à Chelsea n'est pas encore éclairci. Le Diable Rouge, sous contrat jusqu'en 2021, ne joue pas beaucoup cette saison. Les Londoniens envisagent d'ailleurs de le laisser à la concurrence.

Arrivé à Chelsea en 2016, Michy Batshuayi n'a pas encore marqué les esprits à Londres. Si son efficacité a déjà été soulignée, son manque de temps de jeu devient criant. A tel point qu'il pourrait être prêté pour la quatrième fois d'affilée, lui qui a déjà découvert Crystal Palace, Dortmund ou encore Valence depuis son arrivée chez les Blues.

Selon FootMercato, le Diable Rouge est dans le viseur d'Aston Villa, actuellement 17ème en Premier League, Le club apprécierait le profil du Belge et serait prêt à l'accueillir sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une formule qui plairait aux Blues, désireux de laisser la porte ouverte à un départ définitif.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Chelsea n'a aujourd'hui besoin que de deux attaquants. Tammy Abraham titulaire, le club devra se séparer d'Olivier Giroud ou Michy Batshuayi et ce dès cet hiver. Si Chelsea estime l'offre acceptable, il sera difficile pour notre compatriote de refuser. Ce serait, qui plus est, un bon moyen d'obtenir du temps de jeu à six mois de l'Euro 2020. Mais le Belge, deuxième dans la hiérarchie offensive des Blues, a encore une chance de rester six mois de plus.