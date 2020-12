Après les déclarations incendiaires de son agent Mino Raiola, lundi le disant "malheureux" à Manchester United, Paul Pogba a affirmé samedi être "impliqué à 1000%" avec son club, dans une publication sur Instagram.

"Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les supporters", écrit le champion du monde à côté d'une photo de lui avant le derby contre Manchester City qui a eu lieu en fin d'après-midi (0-0).

"Les bla bla ne sont pas importants. Le futur est lointain, ce qui compte, c'est aujourd'hui et je suis impliqué à 1000% !", a-t-il poursuivi, assurant que "tout a toujours été clair entre le club et moi, et ça ne changera jamais".

"Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, ne parlez pas", a conclu le milieu de terrain.

Dans un entretien au quotidien sportif italien Tuttosport, son agent, le très puissant Mino Raiola, avait pourtant été sans ambiguïté sur ce qui se passait "à l'intérieur".

"Il faut parler clairement: Paul à Manchester United est malheureux, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air", avait-il affirmé.

Des déclarations d'autant plus provocantes qu'elles avaient été lancées à la veille d'un match décisif pour la qualification en Ligue des Champions pour Manchester United, et finalement perdu (3-2).

Remplaçant au début du match, Pogba était entré alors que son équipe était menée 2 à 0 et avait inscrit un but, malheureusement insuffisant.

Après ce match, l'entraîneur de United, Ole Gunnar Solskjaer avait assuré que Pogba avait "faim de jouer" et qu'il était "concentré et performant quand on lui donne du temps de jeu".

Dimanche, il a été titularisé au milieu dans le derby de Manchester et a livré une prestation sérieuse, même s'il a peu brillé offensivement.