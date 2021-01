Manchester United: Pogba fait une annonce pour son avenir

Le milieu de terrain français Paul Pogba a indiqué mercredi qu'il allait "discuter" de son avenir avec Manchester United, mais probablement pas avant la fin de la saison, dans un entretien à BT Sports.

Alors que le joueur a retrouvé un niveau rarement vu en club depuis son retour en 2016 chez des Red Devils aux avant-postes de la Premier League, il semble contredire son agent Mino Raiola qui avait affirmé en décembre que le champion du monde était "malheureux" et qu'il devait "changer d'équipe".

A 27 ans, Pogba, qui aura encore un an de contrat à la fin de la saison, ne semble pas pressé de choisir.

"Tout le monde sait que j'ai encore un an et je vais discuter avec le club et on verra ce qui arrivera", a-t-il expliqué dans l'interview.

"Je suis sous contrat, je suis ici et je prends du plaisir. Pour le moment, mon objectif, mon but est de gagner quelque chose. C'est tout ce à quoi je pense (...) le contrat n'a pas d'importance", a-t-il assuré.

Manchester United doit jouer en soirée contre la lanterne rouge Sheffield United pour reprendre la tête du classement à son voisin, City, qui a un point d'avance et un match en retard.