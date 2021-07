(c) belga

Dans une interview accordée à Sky Italia et rapportée par nos confrères de beIN Sports, l'ancien directeur de la Juve estime qu'il serait "très difficile" de faire revenir Paul Pogba au club qui l'a lancé.

Pogba a passé quatre ans au club de la Vieille Dame avant de s'envoler pour Manchester United contre un chèque de 105 millions d'euros. depuis, il n'est pas rare de voir son nom dans des rumeurs de transfert l'envoyant dans les plus grands clubs d'Europe.

Pour Fabio Paratici, actuel directeur sportif de Tottenham et ancien directeur du club turinois s'est exprimé dans une interview à Sky Italia au sujet d'un éventuel retour de Pogba à la Juve.

"Pogba à la Juventus ? Nous aimons toujours beaucoup les joueurs que nous avons eus par le passé. Paul est arrivé à 18 ans, il a grandi avec nous et c'était une grande satisfaction de le voir réussir. Cette affection fait partie de la relation qui existe toujours entre Pogba et la Juventus. Cela dit, je pense que c'est très difficile (de le faire revenir) et il n'y a jamais eu un moment où nous avons été proches de le reprendre".

Il y a donc peut de chance de voir le joueur français poser ses valises dans son ancien club, il est annoncé du côté du Paris-Saint-Germain où son agent Mino Raiola a ses entrées.