Mercato: voici le plan du Real Madrid pour Mbappé

Le journal espagnol AS dévoile ce mardi le plan du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé en 2021.

Chaque jour qui passe semble rapprocher un peu plus Kylian Mbappé du Real Madrid.

Ce mardi, le journal espagnol AS en fait d'ailleurs sa Une. Le quotidien pro-madrilène dévoile le plan du club où évoluent Eden Hazard et Thibaut Courtois pour recruter l'attaquant français de 22 ans.

Premièrement, le Real espère pouvoir négocier avec le PSG et invoquer la crise du coronavirus pour faire fixer un prix "abordable": entre 150 et 200 millions d'euros. Et éviter ainsi un record à la Neymar (222 millions d'euros en 2017). En ce qui concerne le fair-play financier, le club espagnol ne se fait pas de soucis puisque l'UEFA a déjà confié qu'elle serait plus clémente envers les clubs en raison de la pandémie. En outre, en offrant un long contrat de 5 ans, les Merengues pourront "lisser" la somme dépensée sur le nombre d'années et mieux encaisser le "choc" d'un tel transfert. Dans ce cas de figure, Mabppé ne coûterait "que" 40 M€ par saison.

En second lieu, pour financer un tel transfert, l'équipe de Zidane va se séparer de plusieurs joueurs cet été: Isco, Dani Ceballos, Gareth Bale, Luka Jovic, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola, Marcelo, Brahim Diaz voire Sergio Ramos devraient rapporter entre 100 et 150 millions.

Ces départs permettront aussi de libérer de la masse salariale. Mbappé touche actuellement 21 M€/an à Paris. Florentino Perez souhaiterait que le champion du monde ne demande pas une augmentation lors de sa signature.

Enfin, le Real Madrid table sur le retour des supporters dans son stade et sur une capacité d'emprunt solide auprès des banques espagnoles pour garantir des revenus annuels de l'ordre de 800 millions.

AS rappelle également que la fin de contrat de Mbappé (2022) joue également en faveur du champion d'Espagne.