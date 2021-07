Le mercato EN DIRECT: Batshuayi, Grealish, Malen, Areola, Yaremchuk, ...

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Michy Batshuayi intéresse Trabzonspor en Turquie, selon le journal turc Milliyet. Batsman doit absolument quitter Chelsea cet été. En effet, son prêt la saison dernière peu réussi du côté de Crystal Palace ne lui permet pas de prétendre à quelque chose chez les Blues. S’il veut jouer cette saison, il doit absolument trouver un nouveau port d’attache. Mais Trabzonspor voudrait le louer, alors qu’à un an de la fin de son contrat, Chelsea souhaite logiquement le vendre.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Jack Grealish, le milieu offensif international anglais de 25 ans d'Aston Villa, va faire l'objet d'une offre de 88 millions d'euros de la part de Manchester City, selon le Daily Mail. Mais Aston Villa demanderait 115 millions d'euros et seraient prêts à proposer un nouveau contrat à Grealish.

Donyell Malen, l’international néerlandais de 22 ans du PSV, a signé au Borussia Dortmund jusqu'en 2026. Malen est passé par les centres de formation de l'Ajax et d'Arsenal avant de rejoindre l'équipe U21 du PSV en 2017 puis de faire ses débuts professionnels en février 2018. Au total, il a joué 116 rencontres avec le club néerlandais et a inscrit 55 buts et délivré 24 assists. Sur le plan collectif, il a remporté le titre de champion des Pays-Bas en 2018. À Dortmund, il sera appelé à remplacer Jadon Sancho qui a quitté les Borussen pour s'engager avec Manchester United.

Jules Koundé, le défenseur international français de 22 ans du FC Séville, intéresse fortement Chelsea selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Chelsea proposerait un contrat de 5 ans à la révélation française du dernier Euro.

Alphone Areola, le gardien international français de 28 ans du PSG, n'intéresse qu'un club selon RMC : West Ham, en Premier League.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Roman Yaremchuk, titulaire avec l’Ukraine pendant l’Euro, veut quitter La Gantoise, qui réclame 25 millions pour le joueur. Le joueur de 25 ans serait dans le viseur de l’AS Rome, selon la Gazzetta dello Sport. Un profil de déménageur en attaque qui plait à José Mourinho.

Mbaye Niang, attaquant international sénégalais de 26 ans, est cité à Anderlecht selon le site spécialisé Foot Mercato. Il appartient au Stade Rennais mais n’y a jamais brillé et jouait en prêt à Al Ahli en Arabie Saoudite la saison dernière.

Joshua Zirkzee, un prometteur attaquant néerlandais de 20 ans lié au Bayern Munich, serait également dans le viseur d'Anderlecht. Il était prêté à Parme la saison dernière où il n'a joué que 4 matches pour aucun but marqué.

Sebastian Villa, un ailier international colombien de 25 ans, intéresse le Club de Bruges selon Het Nieuwsblad. Son club de Boca Junior, en Argentine, a cependant déjà refusé une première offre.

Andrew Jung, attaquant de 23 ans, arrive en provenance de Châteauroux en Ligue 2. La saison dernière, il a été prêté à Quevilly-Rouen, où il a décroché le titre de meilleur buteur de National (D3) avec 23 buts en 33 matches. Le joueur français a signé jusqu'en 2025 mais sera d'abord prêté à l'AS Nancy, le club frère des Côtiers, pour deux saisons.

"Jung a montré ses qualités d'attaquant la saison dernière en National 1, la troisième division française. Il a prouvé qu'il avait du tact. Le passage de la troisième division française à la première division belge serait peut-être trop brutal, aussi une escale à Nancy est opportunité pour la carrière du joueur", a expliqué Gauthier Ganaye, le président exécutif du club côtier. "Par ailleurs, le joueur lui-même a également demandé à débuter à Nancy avant de franchir le pas à l'étranger. Grâce à la synergie entre nos clubs, nous pouvons offrir un tel parcours à un joueur."