Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

En manque de temps de jeu à Crystal Palace, Christian Benteke pourrait rebondir du côté d'Aston Villa, selon le Telegraph. Le contrat de l'attaquant des Diables Rouges se termine en 2021 au sein des Eagles, il pourrait partir contre un chèque estimé à 15 millions d'euros.

Les transferts à l'étranger

Adil Rami pourrait quitter Fenerbahce cet hiver, d'après les informations de RMC Sport. Le Français n'a joué qu'un seul match depuis le début de la saison. Son remplaçant pourrait être l'international guinéen Simon Falette (27 ans) qui évolue sous les couleurs de l'Eintracht Francfort.

Sky Italie lâche une bombe ce mercredi: le Polonais Krzysztof Piatek pourrait quitter l'AC Milan pour Aston Villa. Le club anglais aurait fait une offre de 30 millions d'euros aux Rossoneri.



© BELGAIMAGE

Ashley Young bientôt à l'Inter Milan? Selon Sky Italie, le club de Romelu Lukaku serait entré en discussion avec Manchester United pour cet hiver.

Le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas a indiqué mercredi que son club songeait à se "renforcer sérieusement" au cours du mercato de janvier, même si la piste menant au buteur Karl Toko-Ekambi semble compliquée. L'international camerounais de 27 ans avait été acquis par Villareal contre près de 20 millions d'euros versés à Angers à l'été 2018. Aulas a aussi confirmé que "l'attaquant Moussa Dembélé, meilleur buteur de l'équipe lyonnaise (12 buts toutes compétitions confondues) ne partira pas car il a envie de rester et il a envie de gagner quelque chose avec Lyon, ce qui serait une progression pour lui". "Il y a eu des offres pour lui et d'autres joueurs mais aucun joueur que nous souhaitons garder ne partira en janvier. C'est une évidence", a conclu le président rhodanien.

Le Celtic Glasgow n'a aucune intention de laisser partir cet hiver son attaquant français Odsonne Edouard, dans le viseur de Leicester, a indiqué mercredi l'entraîneur Neil Lennon sur Sky Sports Scotland. Edouard a disputé 17 matches sur 20 possibles cette saison, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives. Le Celtic, qui cherche à remporter un 9e championnat d'affilée, n'a que deux points d'avance sur les Rangers qui comptent un match en moins. Il disputera aussi les 16e de finale de la Ligue Europa contre les Portugais de Braga. Selon la presse anglaise, Leicester, actuellement dauphin de Liverpool en Premier League et entraîné par Brendan Rodgers, qui avait fait venir Edouard au Celtic en 2017, serait très intéressé. Les Foxes seraient prêts à proposer 30 millions de livres (35 millions d'euros) pour l'international espoir de 21 ans. Leicester serait prêt à attendre cet été pour que la transaction se fasse, ont également rapporté les journaux anglais.

Les transferts en Belgique

Sheffield, actuellement 8e en Premier League, aurait fait d'Elias Cobbaut l'un de ses objectifs pour cet hiver, rapportent nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. En manque de liquidités, Anderlecht ne serait pas contre un transfert pour son jeune latéral gauche de 22 ans. Toujours du côté des Mauves, c'est Thierry Lutonda (19 ans) qui serait sur la liste de l'Atalanta Bergame, selon Sky Italie.



Vanja Milinkovic-Savic peut quitter le Standard. "S'il trouve une solution, il peut partir. Nous le louons actuellement à Torino et nous n'allons pas l'acheter à la fin de la saison. Vanja est au courant", a déclaré Michel Preud'homme après le match contre Dortmund hier.

Dans le viseur de Genk, Bruges et Anderlecht, Yohan Boli quitte Saint-Trond pour rejoindre Al Duhail, le leader du championnat du Qatar où évolue l'ancien Standardman Junior Edmilson. Le montant du transfert serait de 3 millions d'euros.

Le Cercle de Bruges et Rominigue Kouamé ont mis un terme, d'un commun accord, au prêt du milieu central de 23 ans. Le Malien, qui appartient à Lille, a été prêté dans la foulée à Troyes, en Ligue 2 française. Le club brugeois, lanterne rouge de D1A, l'a annoncé mercredi sur son site officiel. Kouamé a joué 13 rencontres de championnat avec le Cercle mais n'a plus été titulaire depuis le 20 octobre et une défaite contre Charleroi (0-3). Dans la foulée de la fin de son prêt dans la Venise du Nord, les Dogues ont précisé que l'international malien terminera l'exercice 2019-2020 à l'ESTAC, l'actuel 3ème de Ligue 2.