Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Les transferts à l'étranger

Le FC Barcelone s'est séparé lundi de son entraîneur Ernesto Valverde. Le club catalan de football l'a annoncé lundi soir sur Twitter. Le Barça a également annoncé le nom de son successeur. Il s'agit de Quique Setien, sans club depuis la fin de son aventure au Real Betis au terme de la défunte saison. Il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2022 et sera présenté mardi en milieu d'après-midi au Camp Nou (lire l'article complet).

Privé de Luis Suarez pendant plusieurs mois, le Barça envisagerait de signer un nouvel attaquant. Selon la presse catalane, il pourrait s'agir du Brésilien Gabigol qui évolue actuellement sous les couleurs de Flamengo, en prêt de l'Inter Milan.

En recherche active d'un attaquant, l'Atlético de Madrid voudrait s'attacher les services du Français Alexandre Lacazette. Selon la presse anglaise, le club colchonero serait prêt à inclure son compatriote Thomas Lemar dans la transaction pour faire plier les Gunners.

Aston Villa, actuel 18e du Championnat d'Angleterre, a annoncé lundi avoir signé un accord avec l'AC Milan afin d'accueillir le gardien espagnol Pepe Reina en prêt jusqu'à la fin de la saison. L'ancien gardien, entre autres, de Barcelone et de Liverpool a été appelé en renfort alors que Tom Heaton, le titulaire du poste, est blessé et manquera toute la fin de saison. De son côté, l'AC Milan a annoncé avoir recruté le gardien de Bournemouth Asmir Begovic (32 ans) champion d'Angleterre en 2017 avec Chelsea, qui compte 62 sélections avec l'équipe de Bosnie.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le gardien Kenneth Vermeer a quitté Feyenoord pour poser ses valises au Los Angeles FC, club de MLS, championnat de football nord-américain. Le Néerlandais de 34 ans, ancien joueur du Club de Bruges, arrivait en fin de contrat en juin au Kuip. Le départ de Vermeer et de son salaire relativement élevé permet au club rotterdamois de dégager de la masse salariale afin d'attirer d'autres joueurs. Vermeer était sous contrat à Feyenoord depuis 2014, hormis un intermède de six mois au Club de Bruges entre janvier et juin 2018.

Le Hertha Berlin a prêté le milieu offensif slovaque Onrej Duda à Norwich City jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé le club de Bundesliga et celui de Premier League dimanche soir sur leur site internet. International slovaque, le milieu de 25 ans compte 36 apparitions et cinq buts sous le maillot de son équipe nationale.

L'attaquant japonais Kazuyoshi Miura, qui aura 53 ans le 26 février, adulé dans son pays, a prolongé son contrat avec le Yokohama FC, a annoncé le club nippon nouvellement promu en J-League. "King Kazu", arrivé au Yokohama FC en 2005, à l'âge de 39 ans, et qui avait annoncé récemment vouloir poursuivre sa carrière de footballeur professionnel jusqu'à 60 ans, accomplira ainsi sa 35e saison, a souligné son club.



© Twitter

L'entraîneur néerlandais Jordi Cruyff, fils du légendaire Johan, va relever nouveau défi (lire l'article).

Niort, 18e de L2, qui s'est séparé début janvier de son entraîneur Pascal Plancque, a annoncé lundi la nomination à sa place de Franck Passi jusqu'à la fin de la saison. Passi, 53 ans, qui retrouvera dans les Deux-Sèvres son fils Bryan Passi, recruté l'été dernier, "aura comme objectif de maintenir le Chamois niortais FC dans ce rude championnat qu'est la Domino's Ligue 2", a précisé le club dans un communiqué. Ancien milieu international espoirs, Passi a été adjoint de quatre entraîneurs à Marseille de 2012 à 2016, puis de Thierry Henry lors de son cours passage à Monaco la saison dernière. Il a déjà occupé le poste d'entraîneur numéro 1 mais seulement en intérim, que ce soit à Marseille ou à Lille.

Les transferts en Belgique

Alors que le Racing Genk ne comptait plus sur lui, Dieumerci Ndongala va poursuivre sa carrière en prêt à Kasimpasa (D1 turque).