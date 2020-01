Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

/

Les transferts à l'étranger

D'après les informations du quotidien sportif français L'Equipe, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani va rester au Paris Saint-Germain où son contrat arrive à échéance à la fin de la saison. L'Atlético de Madrid, qui n'a pas réussi à vendre le Français Thomas Lemar pour dégager des liquidités, n'est pas en mesure de répondre aux exigences financières du club français.



Envoyé à l'Inter Milan puis à Tottenham, Olivier Giroud serait sur le point de s'engager avec la Lazio de Rome, selon le journal italien La Gazzetta dello Sport. Le Français, peu utilisé à Chelsea, aurait trouvé un accord sur un contrat jusqu'en 2022.



L'attaquant de 21 ans Carles Perez a été prêté, avec obligation d'achat, par le FC Barcelone à l'AS Roma, ont annoncé les deux clubs jeudi dans des communiqués. "Le FC Barcelone et l'AS Roma sont parvenus à un accord pour le prêt du joueur Carles Perez jusqu'au 30 juin en échange d'un montant d'un million d'euros", a indiqué le club blaugrana dans un communiqué. Suite au prêt, la formation italienne s'est engagée dans une obligation d'achat de 11 millions d'euros, ainsi que 4,5 millions d'euros de variables en fonction des objectifs sportifs atteints par le joueur, ont précisé les deux clubs. Au 30 juin, Carles Perez sera en contrat avec la Roma jusqu'en 2024, a ajouté le club transalpin.



Le latéral droit anglais Kyle Walker-Peters a été prêté par Tottenham à Southampton jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé les deux clubs mercredi. Walker-Peters, âgé de 22 ans, n'a disputé que trois matches en Premier League cette saison avec Tottenham, dont un seul depuis l'arrivée de José Mourinho à la tête de l'équipe le 20 novembre.

Manchester United a annoncé l'arrivée du milieu offensif Bruno Fernandes (25 ans) en provenance du Sporting¨Portugal. Selon le club lisboète, le montant du transfert s'élève à 55 millions d'euros, auxquels peuvent d'ajouter jusqu'à 25 M€ supplémentaires - la somme la plus élevée pour ce mercato d'hiver 2020.



Du côté des départs, Marcos Rojo, peu utilisé par ManU, a été prêté par le club anglais à l'Estudiantes de La Plata, son club formateur, jusqu'au terme de la saison. Le club argentin l'a annoncé jeudi. Le défenseur de 29 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2021 chez les Red Devils.



L'attaquant international cap-verdien de Strasbourg Nuno Da Costa s'est engagé pour trois ans et demi avec Nottingham Forest, toujours en course pour accéder à la Premier League anglaise, a annoncé mercredi le Racing. Da Costa, 28 ans, a joué à Strasbourg durant deux saisons et demie. Il était cependant peu utilisé depuis le début du présent exercice, au cours duquel il n'a été titularisé qu'à quatre reprises en championnat, pour un but. Il avait été titularisé 22 fois en L1 la saison passée et avait marqué 8 buts. Le coût du transfert de Da Costa vers Nottingham Forest n'a pas été dévoilé, mais la presse alsacienne a évoqué une somme de 2 millions d'euros plus bonus.

L'international kosovar Valon Berisha est loué par la Lazio Rome au Fortuna Düsseldorf jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club allemand, lanterne rouge de la Bundesliga, jeudi. L'accord ne prévoit pas d'option d'achat. Berisha, 26 ans, évolue depuis 2018 à la Lazio, qui était allé le chercher au Red Bull Salzbourg. L'international kosovar (18 caps, 3 buts) était peu utilisé à Rome. Il va tenter de se relancer en aidant Düsseldorf à se maintenir en D1. En lutte pour son maintien, Düsseldorf s'est séparé de son coach Friedhelm Funkel mercredi et l'a remplacé par Uwe Rösler.

Les transferts en Belgique

Genk et Sheffield United ont trouvé un accord concernant le transfert de l'international norvégien Sander Berge vers le club de Premier League, a annoncé le club anglais jeudi. Il pourrait s'agir du transfert sortant le plus onéreux en Belgique, et du transfert le plus cher de Sheffield United (20 millions d'euros). Le médian norvégien de 21 ans était un des artisans du titre décroché la saison dernière par les Limbourgeois sous les ordres de Philippe Clement. Il quitte à son tour Genk, après Alejandro Pozuelo, Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi, Ally Samatta et Joseph Aidoo. Berge était passé du club norvégien de Valerenga à Genk pour 2 millions d'euros il y a trois ans.



L'attaquant tchèque Michael Krmencik est en route pour le Club de Bruges afin d'y passer des tests médicaux inhérents à son transfert. Son club du Viktoria Plzen l'a annoncé jeudi sur Twitter. "Michael a quitté le camp d'entraînement d'Estepona. Le joueur a reçu notre autorisation car le club a eu une offre très intéressante. C'est pour ça que nous avons donné le feu vert", a écrit le club tchèque. Krmencik, 26 ans, est actif à Plzen depuis 2016. Il s'est notamment illustré en marquant deux goals lors du match retour du 3e tour qualificatif de l'Europa League contre l'Antwerp. Il a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, compilant 15 buts et 1 assist. International à 23 reprises (8 buts), l'attaquant de 1m91 correspond aux critères du joueur recherché par les Brugeois. En cas de transfert, ce serait la première aventure à l'étranger pour Krmencik.

La KAS Eupen a annoncé jeudi avoir attiré le Ghanéen Isaac Nuhu. Le milieu de terrain offensif et attaquant, 18 ans à peine, a paraphé un contrat de deux ans et demi avec le club de Jupiler Pro League. Isaac Nuhu est formé à l'Aspire Academy au Sénégal. C'est le troisième renfort hivernal pour les Pandas après l'arrivée en prêt de Knowledge Musona et celle d'Emmanuel Sowah, tous deux en provenance du RSC Anderlecht. Eupen occupe la 13e place de D1A et compte 12 longueurs d'avance sur la lanterne rouge, le Cercle de Bruges, qu'il affrontera samedi, alors qu'il reste sept journées de phase régulière.