Mercato: voici les rumeurs et transferts du 3/07

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Courtisé depuis des mois par le Bayern Munich, l'attaquant international allemand Leroy Sané, en provenance de Manchester City, y a signé un contrat de cinq ans, a annoncé le club allemand vendredi. Le club bavarois n'a pas précisé le montant du transfert mais plusieurs médias allemands et britanniques parlent d'un montant d'environ 50 millions d'euros alors que Sané n'avait plus qu'un an de contrat avec City. Cette somme est assortie de bonus qui pourraient faire grimper la note jusqu'à 60 millions, ce qui en ferait le plus important transfert des Citizens. Les vice-champions d'Angleterre auraient également obtenu une clause de revente du joueur qui leur donnerait une part de 10 % du prix de transfert en cas de vente éventuelle de Sané.

Il y a une grosse semaine, on apprenait via le quotidien Bild et le site Sport1 que le milieu de terrain international espagnol Thiago Alcantara souhaitait quitter le Bayern pour Liverpool. Ce vendredi, le journal catalan Sport affirme que l'ancien milieu du FC Barcelone a déjà trouvé un accord avec les Reds. L'équipe entraînée par Jürgen Klopp n'aurait toutefois pas encore obtenu d'accord avec le Barça qui réclamerait 35 millions d'euros pour son joueur de 29 ans.

Indice de crédibilité : 3,5/5 probable. A 29 ans, le milieu espagnol souhaiterait un dernier gros transfert dans sa carrière ainsi qu'un dernier challenge avec un grand club.

Malgré un contrat jusqu'en juin 2022, l'entraîneur portugais des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa a annoncé jeudi aux joueurs cadres de son vestiaire son départ, a-t-on appris de source proche du club. En poste depuis mars 2019, le technicien âgé de 49 ans, qui a dirigé la séance d'entraînement jeudi matin au Haillan, avait déclaré dans le courant de la saison se poser des questions sur la gouvernance du club, géré par le fonds américain King Street.

L'attaquant Isaac Lihadji (18 ans), grand espoir de l'Olympique de Marseille, a signé son premier contrat professionnel avec Lille, a annoncé jeudi le club nordiste sans indiquer la durée de l'engagement. D'un autre côté, le LOSC a dit vendredi "regretter" le départ de l'attaquant français Loïc Rémy (33 ans), à qui il avait proposé une prolongation de deux années (+ 1 année en option) de son contrat mais qui s'est engagé librement avec Benevento, le club de Filippo Inzaghi promu en Serie A.



Le Tchèque Milan Baros, ancien attaquant de Liverpool, de Lyon, et meilleur buteur de l'Euro-2004, a décidé de prendre sa retraite en fin de saison, a-t-il annoncé vendredi. "Ma tête voudrait continuer mais mon corps a dit non", a confié le joueur de 38 ans, qui souffre souvent des tendons d'Achille, sur le site de son club actuel, le Banik Ostrava (D1 tchèque). "Ça fait longtemps que j'ai des problèmes de santé. Mon corps ne fonctionne plus comme avant, ni comme j'en aurais besoin", ajoute l'ex-international tchèque, auteur de 41 buts en 93 sélections. Baros, qui a évolué à Lyon lors de la saison 2007-2008, a aussi joué pour Aston Villa et Portsmouth en Angleterre, Galatasaray et Antalyasport en Turquie. Il a remporté la Ligue des champions avec Liverpool, en 2005, et avait arrêté sa carrière internationale après l'Euro-2012.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

D'après les informations du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges voudrait rapatrier Edmilson Jr. Le Belgo-Brésilien de 25 ans n'a jamais caché qu'il envisagerait un jour de revenir en Belgique, que ce soit au Standard ou ailleurs: "Dans le football, on ne sait jamais. Comme je suis de Liège, c’est toujours bien de revenir à la maison. Mais la porte est ouverte. S’il y a un beau projet, cela peut marcher. Je peux aussi continuer au Qatar. Le mercato va bientôt débuter, je vais en discuter avec mon agent et mes proches. Pour l’instant, je profite de ma famille, on verra ensuite", nous avait-il confié. Selon HLN, son club d'Al Duhail sera difficile à convaincre tant il compte sur lui pour son projet sportif. De son côté, Edmilson a toujours déclaré qu'il se sentait bien au Qatar.