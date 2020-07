Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Leicester serait prêt à dépenser plus de 30 millions d'euros pour s'offrir les services de Luka Jovic. L'attaquant du Real Madrid (22 ans) n'est pour l'instant pas parvenu à s'imposer du côté du Real Madrid (2 buts en 25 apparitions). Selon le quotidien anglais Daily Mail, le club madrilène serait prêt à écouter les offres durant ce mercato estival.

Manchester City n'a pas abandonné l'idée de prolonger le contrat de Sergio Aguero jusqu'en 2022, assure le média anglais The Daily Mirror. Des rumeurs indiquent que le meilleur buteur de l'histoire des Citizens aurait l'intention de retourner à l'Independiente, son ancien club en Argentine, à la fin de son contrat actuel qui expira à la fin de la saison prochaine.

Le PSG a annoncé samedi la prolongation d'un an du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur de 24 ans est désormais lié au champion de France jusqu'en 2024. Le défenseur central a été formé au club. Depuis 2014, il a disputé 136 rencontres avec le PSG, décrochant treize trophées: cinq Championnats de France, trois Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et deux Trophée des Champions. "Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi", a commenté Kimpembe.

Les Blues de Chelsea pourraient perdre Willian. Le contrat du Brésilien expire en fin de saison et selon le Sun, sa destination favorite serait Tottenham. Le club et le joueur négocient actuellement. Les Spurs sont prêts à lui offrir un salaire à hauteur de ses ambitions (autour de 268.000 euros par semaine), tout en lui garantissant une énorme prime à la signature. Chelsea, de son côté, aimerait tenter un dernier coup pour conserver son joueur de 31 ans.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE