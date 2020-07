Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Lautaro Martinez serait vu par Manchester City comme le remplaçant idéal de Sergio Agüero, assure Sky Sports. Le coéquipier argentin de Romelu Lukaku refuserait de prolonger l'aventure avec l'Inter Milan. Le Barça s'est déjà montré très intéressé, mais son budget transferts actuel ne lui permet pas de conclure l'opération.

La pépite allemande Kai Havertz proche de rejoindre Chelsea? D'après le quotidien allemand Bild, le Bayer Leverkusen aimerait recevoir quelque 100 millions d'euros et serai prêt à négocier des bonus dans cette opération. Les Blues seraient les plus intéressés par le profil du joueur de 21 ans.

Christian Eriksen va-t-il déjà quitter l'Inter Milan? A peine 6 mois après son transfert de Tottenham à l'Inter Milan, l'international danois pourrait déjà devoir se trouver un nouveau club. Selon MediaSet, qui révèle cette information à prendre avec des pincettes, le club lombard ne serait pas contre l'idée de vendre le meneur de jeu de 28 ans, contre un chèque de 60 millions d'euros.

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid Diego Simeone s'est exprimé en conférence de presse sur la rumeur qui envoie son gardien Jan Oblak à Chelsea cet été: "Je pense qu'il est logique qu'un joueur comme Oblak soit recherché par de nombreuses équipes. Il est notre capitaine et un joueur très important de ces dernières années. J'espère qu'il pourra continuer avec nous car il est très important pour l'Atletico Madrid."

Souvent cité comme cible potentielle des clubs anglais durant la période de mercato, Wilfried Zaha est toujours un joueur de Crystal Palace. L'Ivoirien souhaiterait vivre une nouvelle aventure. Selon le quotidien anglais Daily Mail, Newcastle, Everton, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich pourraient être tentés de faire une offre cet été.

Deuxième de la défunte Bundesliga 2, le VfB Stuttgart va retrouver l'élite du football allemand un an après l'avoir quitté. Dans l'optique de se renforcer, le club a annoncé jeudi la venue, en prêt depuis Arsenal jusqu'au terme de la prochaine saison, du défenseur central grec Konstantinos Mavropanos. Arrivé à Arsenal en 2018, Konstantinos Mavropanos n'a pas encore percé chez les Gunners, où il n'a disputé que 8 rencontres. Le Grec, 22 ans, a d'ailleurs été prêté à Nuremberg, en D2 allemande, entre janvier et juillet 2020. Peu avant la trêve hivernale, il avait notamment affronté le Standard de Liège en Europa League. Plus tôt lors du mercato estival, le VfB avait déjà annoncé le transfert définitif du milieu défensif japonais Wataru Endo en provenance de Saint-Trond. Stuttgart a terminé 2e de D2, à dix points de l'Arminia Bielefeld, validant son ticket pour la Bundesliga.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Guillaume Hubert s'est lié pour trois ans avec le KV Ostende, a annoncé le club côtier mardi. Le gardien de but de 26 ans arrive en provenance du Club de Bruges, qui l'avait prêté au voisin du Cercle la saison dernière.

Le Sporting d'Anderlecht aurait fixé le prix d'Elias Cobbaut à 10 millions d'euros, selon La Dernière Heure. Le défenseur pourrait être utilisé pour renflouer les caisses du Sporting.