Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, espère que la qualification des Gunners pour la finale de la Coupe d'Angleterre convaincra l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé samedi en demi-finale face à Manchester City, de rester au club. A un an de la fin de son contrat avec Arsenal, le Gabonais de 31 ans n'a toujours pas prolongé et serait dans le viseur du FC Barcelone ou du Paris Saint Germain. Les Gunners, à la peine en championnat, n'ont plus que la Coupe pour sauver leur saison. Ils rencontreront en finale Chelsea qui a battu Manchester United (3-1) dimanche soir.

Le Borussia Dortmund a officialisé lundi le recrutement de Jude Bellingham, grand espoir anglais de 17 ans, en provenance de Birmingham City (D2 anglaise), pour une somme estimée à 25 millions d'euros. Bellingham a signé un "contrat longue durée" avec le club de la Ruhr et rejoindra l'équipe première à partir du 30 juillet, a indiqué le Borussia dans un communiqué.



Le Séville FC a annoncé lundi avoir activé l'option d'achat pour l'attaquant international espagnol Jesus Joaquin Fernandez, alias Suso, prêté depuis janvier par l'AC Milan. Suso, 26 ans et 5 sélections avec l'Espagne, s'engage avec Séville pour les cinq prochaines saisons. Le club andalou n'a pas officialisé le montant du transfert mais une clause dans le prêt rendait l'option d'achat obligatoire si certains objectifs étaient atteints. Selon la presse espagnole, l'option d'achat, d'environ 21 millions d'euros, était liée à la qualification du club en Ligue des champions, décrochée par Séville à la faveur de sa quatrième place en Liga.



Le Croate Niko Kovac a été nommé entraîneur de l'AS Monaco et a signé un contrat de trois saisons plus une année optionnelle, a annoncé dimanche soir le club de la Principauté. Après avoir officialisé un peu plus tôt dans la journée le départ de l'entraîneur espagnol Robert Moreno, 42 ans, et de son staff de cinq personnes, dont les contrats couraient jusqu'en juin 2022, Monaco a donc annoncé le nom de son remplaçant: Niko Kovac. L'ancien international croate de 48 ans dirigera son premier entraînement ce lundi au centre d'entraînement de La Turbie.



Al-Sadd a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Santi Cazorla. Le milieu espagnol de 35 ans a disputé dimanche son dernier match avec Villarreal. Dans le club de Doha, il sera entraîné par Xavi Hernandez, son ancien équipier en équipe nationale espagnole. Cazorla a pris congé de Villarreal dimanche avec un assist lors de la victoire 4-0 sur Eibar. La veille, il avait annoncé son départ de l'équipe où il a lancé sa carrière (2003-2006 et 2007-2011) et où il est revenu en 2018, après qu'une grave blessure au tendon d'Achille l'avait écarté des terrains pendant près de deux ans avec Arsenal (2012-2018). International espagnol à 81 reprises, Cazorla a remporté l'Euro en 2008 et 2012. Lors du championnat écoulé, Cazorla a marqué 11 buts et délivré 10 assists en 35 rencontres. Al-Sadd, entraîné depuis l'été dernier par Xavi, occupe la troisième place de la Qatar Stars avec 32 points, dix de moins que le leader, Al-Duhail, où évolue Junior Edmilson. Arrêté début mars, le championnat reprendra le week-end prochain.



Menacé de relégation, Watford, le club de Christian Kabasele, s'est séparé de son entraîneur Nigel Pearson dimanche, alors qu'il ne reste que deux journées de championnat à disputer. "Watford FC confirme que Nigel Pearson a quitté le club avec effet immédiat", a indiqué le pensionnaire de Premier League dans un communiqué. Après 36 des 38 journées de Premier League, Watford occupe la 17e place avec 34 points, trois de plus qu'Aston Villa et Bournemouth, les deux clubs qui accompagnent pour l'instant Norwich (déjà relégué) en deuxième division. Ancien entraîneur d'Oud-Heverlee Louvain (de septembre 2017 à février 2019), Pearson, 56 ans, était arrivé à Watford en décembre dernier, en remplacement de l'Espagnol Quique Sánchez Flores, alors que Watford était lanterne rouge avec 8 points en 15 matchs. Pearson était le troisième entraîneur en charge des 'Hornets', puisque l'Espagnol Quique Flores avait été limogé après 4 journées. Hayden Mullins, entraîneur des U23, va assurer l'intérim lors des deux dernières journées.

Percy Tau a annoncé il y a 3 jours via son compte Twitter son départ du FC Bruges. L'attaquant sud-africain de 26 ans était loué cette saison aux Blauw & Zwart par le club anglais de Brighton & Hove Albion où il est sous contrat jusqu'en 2022. Selon le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, il ne manquerait plus que sa signature pour rejoindre le... RSC Anderlecht en prêt (sans option d'achat) cette saison! L'international sud-africain (21 sélections) était arrivé en prêt à Bruges l'été dernier, après avoir fait les beaux jours de l'Union Saint-Gilloise, aussi sous forme d'un prêt de la part de Brighton. Il avait été élu meilleur joueur de Proximus League (D1B) au terme de la saison 2018-2019.

Anele Ngcongca, bien connu pour avoir brillé avec le KRC Genk, revient cette saison en Belgique. Le défenseur sud-africain a signé un contrat avec le KSV Roulers, a annoncé lundi le club de 1re nationale (D1 amateurs). Anele, 32 ans, arrive du Mamelodi Sundowns FC. Il a signé un contrat de deux saisons plus une option sur une campagne supplémentaire au Schiervelde. Entre 2007 et 2015, Anele a porté le maillot de Genk. En huit saisons, le défenseur polyvalent a joué 279 matchs pour les Limbourgeois. Il est devenu avec Genk champion en 2011 et a remporté la Coupe en 2009 et 2013. Lors de la saison 2015-2016, Anele a été prêté à l'ES Troyes AS pour un an, avant de rentrer dans son pays. Au cours des quatre saisons avec les Sundowns, il a joué 97 matchs et est devenu deux fois champion d'Afrique du Sud, a remporté la Coupe et la Super Coupe de la CAF.

L'Excel Mouscron frappe fort sur le marché des transferts avec trois nouveaux joueurs en une journée (lire l'article complet).

Heracles Almelo a annoncé dimanche l'arrivée de Noah Fadiga, en provenance du Club Bruges. Le latéral droit, 20 ans, a signé un bail de trois avec le club néerlandais. Noah Fadiga, fils de l'ex-international sénégalais Khalilou Fadiga, avait été prêté à Volendam la saison dernière. Ses bonnes prestations (24 présences en championnat, un but) n'ont pas incité Philippe Clement à lui accorder sa chance au Club Bruges. Fadiga s'entraînait depuis lundi avec Heracles, l'ex-club de Cyriel Dessers, aujourd'hui à Genk.

Le club de Bundesliga du RB Leipzig a renforcé son staff technique avec Dino Toppmöller, lundi. Le fils de l'ancien entraîneur Klaus Toppmöller, qui a déjà atteint la finale de la Ligue des champions avec le Bayer Leverkusen, était l'entraîneur de l'Excelsior Virton en Proximus League jusqu'en décembre dernier. Il a signé un contrat pour deux saisons avec le 3e classé du dernier championnat en Allemagne. Il sera l'adjoint du T1 Julian Nagelsmann. Toppmöller et Virton se sont séparés au début du mois de décembre, alors que les Gaumais ont été à la lutte pour la première place de la tranche initiale jusqu'à la fin. Finalement, Virton a plié dans un duel direct face à OHL. L'insatisfaction d'une partie des dirigeants a été la raison du départ de Toppmöller. Toppmöller, 39 ans, a été brièvement actif comme joueur à Manchester City et aussi en Allemagne dans des équipes comme Bochum, l'Eintracht Francfort et Augsbourg. En tant qu'entraîneur, il a connu le succès au Luxembourg ces dernières années. Il a mené Dudelange, l'équipe soeur de Virton, à trois titres nationaux consécutifs entre 2016 et 2019.