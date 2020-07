Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

L'international anglais Eric Dier a prolongé jusqu'en 2024 son contrat avec Tottenham, a annoncé mardi le club de Londres. Le milieu défensif de 26 ans, aux 40 sélections avec les Three Lions, s'est imposé comme un joueur-clé des Spurs sous la houlette de Mauricio Pochettino. L'actuel entraîneur de Tottenham, José Mourinho, l'utilise plutôt comme défenseur central. Dier a grandi au Portugal et a été formé au Sporting Lisbonne, qui l'a transféré à Tottenham en 2014. Son coéquipier le Diable Rouge Jan Vertonghen n'a pas manqué de saluer la nouvelle en lui lançant une petite pique amicale sur les réseaux sociaux.



Gareth Bale n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid malgré son temps de jeu limité chez les nouveaux champions d'Espagne. C'est en tout cas ce que prétend son manager Jonathan Barnett, qui s'est exprimé au micro de la télévision publique britannique, la BBC. "Tout va bien avec Gareth, il a encore deux ans de contrat à Madrid. Il aime la vie dans la capitale espagnole et n'ira nulle part", a assuré Barnett. "Bien sûr il y a de l'intérêt autour de lui mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre de l'engager. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu mais ce n'est pas pour autant qu'il va partir. Il travaille dur à l'entraînement et est au même niveau que ses équipiers. C'est ensuite le coach qui décide qui il doit mettre sur le terrain." Ces dernières semaines, Bale a fait beaucoup parler de lui pour ses plaisanteries déplacées sur le banc de touche.



Javi Calleja ne sera plus l'entraîneur de Villarreal la saison prochaine, a annoncé lundi le club cinquième de Liga et qualifié pour la Ligue Europa. "Javi Calleja n'est plus l'entraîneur du Villarreal CF. Le club tient à le remercier pour son travail, son dévouement et son professionnalisme durant son mandat d'entraîneur et lui souhaite bonne chance dans sa carrière sportive", a indiqué la formation de la région de Valence dans un communiqué. L'ancien entraîneur du Paris SG et d'Arsenal, Unai Emery, est pressenti pour le remplacer selon la presse espagnole. Il s'agit du deuxième départ majeur pour Villarreal en deux jours après celui de son milieu de terrain emblématique Santi Cazorla. Calleja, 42 ans, ancien joueur de Villarreal, est arrivé à la tête du "Sous-marin jaune" fin septembre 2017. Dès sa première saison, il a décroché la cinquième place du championnat et la qualification pour la C3. Une performance répétée cette saison grâce aux bons résultats de l'équipe après la reprise de la Liga en juin.



L'entraîneur marseillais André Villas-Boas tient le défenseur central qu'il souhaitait: l'Argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi (21 ans) est à Marseille pour signer son contrat de prêt avec option d'achat, ont annoncé mardi plusieurs médias. Le jeune joueur était au centre d'entraînement de La Commanderie pour passer sa visite médicale, selon RMC, une information confirmée par L'Equipe et La Provence. Une fois son contrat signé, avec une option d'achat autour de 15 millions d'euros, Balerdi devrait rejoindre son nouveau club en stage en Bavière mardi soir ou mercredi. L'Argentin est la seconde recrue estivale de l'OM, après le Havrais Pape Gueye, qui présente le même profil, un fort potentiel de 21 ans que le club pourrait faire progresser et valoriser à la revente dans quelques saisons, conformément à la politique du "trading joueur", que le vice-champion de France entend développer.



Le Borussia Mönchengladbach s'est renforcé grâce à la venue de l'Autrichien Hannes Wolf, arrivé en prêt en provenance du RB Leipzig. Une clause d'achat a été inclue à la transaction annoncée mardi par le club allemand. Wolf, un milieu de terrain offensif de 21 ans, a quitté le RB Salzbourg pour le RB Leipzig l'été dernier pour un montant de 12 millions d'euros. Longtemps écarté en raison d'une fracture de la jambe, il n'a disputé que cinq matches de Bundesliga lors de la défunte saison. A Mönchengladbach, l'homonyme de l'entraîneur du KRC Genk va retrouver Marco Rose, un entraîneur qu'il a déjà cotoyé en Autriche. Quatrièmes du championnat, les 'Poulains' ont validé leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions.



