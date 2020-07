Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Cadiz, promu en Liga la saison prochaine, a enregistré l'arrivée de l'attaquant Alvaro Negredo. L'ancien international espagnol, 34 ans, était libre depuis son départ d'Al-Nasr en Arabie Saoudite. Avec Negredo, Cadiz s'est offert de l'expérience pour son retour au sein de l'élite espagnole après 14 ans d'absence. Après des passages à Almeria et Séville, il a ensuite porté les couleurs de Manchester City et de Valence. Negredo a également joué pour Middlesbrough et Beskitas. Negredo compte 21 sélections avec l'équipe nationale espagnole pour 10 buts marqués.

L'international croate Dejan Lovren serait proche de signer au Zénith Saint-Pétersbourg, selon Sky Sports. Liverpool toucherait environ 12 millions d'euros pour son défenseur à qui il ne restait plus qu'un an de contrat.

L'ancien attaquant de La Gantoise Bryan Ruiz a décidé de rentrer au pays en signant dans le club costaricien LD Alajuelense qui l'a vu grandir avant qu'il ne batisse sa carrière en Europe. A 34 ans, le Costaricien espérait encore jouer aux Pays-Bas et plus particulièrement à Twente avec qui il a remporté le titre néerlandais en 2010. Une option que son ancien club a déclinée. "Bryan est issu d'un pays hors de la communauté européenne, ce serait irresponsable de notre part d'engager un joueur de 34 ans qui n'a presque pas joué ces deux dernières années et lui offrir un salaire de 440.000 euros" a déclaré le directeur technique de Twente Jan Streuer. Arrivé à Gand en 2006, l'international costaricien (124 apparitions) avait poursuivi sa carrière à Twente (2009-2011) puis à Fulham (2011-2015). Après une parenthèse en prêt au PSV Eindhoven (2014), il avait rejoint le Sporting Lisbonne (2015-2018) et dernièrement Santos.

D'après plusieurs médias anglais et espagnols, Ferran Torres est sur le point de s'engager avec Manchester City. Le milieu offensif n'a plus qu'un an de contrat à Valence et ne souhaite pas prolonger. Malgré une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, l'Espagnol de 20 ans pourrait partir pour un chèque estimé à 40 millions d'euros (hors bonus).

L'attaquant international allemand Leroy Sané a expliqué pourquoi il avait signé au Bayern Munich (lire l'article complet).

West Ham a annoncé vendredi le transfert définitif du milieu tchèque Tomas Soucek, prêté depuis le mois de janvier par le Slavia Prague. Soucek, 25 ans, a signé un contrat de quatre ans chez les Hammers. Soucek a disputé douze matches pour West Ham depuis son arrivée et a inscrit trois buts pour permettre au club londonien de se maintenir en Premier League. Formé au Slavia Prague, Soucek avait remporté le doublé coupe-championnat avec le club de la capitale tchèque lors de la saison 2018-2019. La même saison, il a été élu Joueur tchèque de l'année.

Le Celta Vigo a engagé l'ailier espagnol Alvaro Vadillo qui arrive gratuitement en provenance de Grenade où il était en fin de contrat. Le joueur formé au Betis Séville a signé un contrat jusqu'en 2023. Vadillo, auteur de trois buts et un assist en 22 matches cette saison, n'a pas joué après la reprise du championnat à cause de pépins physiques. Le Celta Vigo a terminé à la dix-septième place en Liga et a évité de peu la relégation.

Louis Ducruet, fils de la Princesse Stéphanie de Monaco et assistant du vice-président de l'AS Monaco Oleg Petrov, a quitté le club de la Principauté, ont annoncé en même temps les deux parties jeudi. Salarié du club depuis 2015, Louis Ducruet a, tour à tour, travaillé au département commercial puis au sein de la cellule recrutement. Il était, depuis février 2019, assistant du vice-président du club, Vadim Vasilyev dans un premier temps, puis Oleg Petrov. Selon différentes sources proches du club, Louis Ducruet devrait rapidement retrouver l'ancien Monégasque François Modesto ainsi que l'ancien directeur sportif de Marseille, José Anigo, et travailler pour la structure qui gère les clubs de l'Olympiakos Le Pirée, en Grèce, et de Nottingham Forest en Angleterre. Ce départ très médiatique et symbolique du neveu du Prince Albert accentue encore un peu plus le fossé qui est en train de se creuser entre le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, actionnaire majoritaire du club et toujours embarrassé par des affaires judiciaires en Principauté, et le Palais princier.

Le Roumain Mircea Lucescu est devenu jeudi l'entraîneur du club ukrainien du Dynamo Kiev, provoquant la colère des supporters pour qui Lucescu a surtout été l'entraîneur emblématique des grands rivaux du Shakhtar Donetsk de 2004 à 2016. L'entraîneur roumain remplace Oleksiy Mykhailychenko, licencié après une nouvelle saison sans victoire en championnat pour le club de la capitale ukrainienne. Le site du Dynamo Kiev précise que Mircea Lucescu a signé pour deux ans, avec une option d'une année supplémentaire.

L'Espagnol Miguel Gonzalez dit "Michel" a démissionné jeudi de son poste d'entraîneur du Club universidad nacional de Mexico, surnommé "les Pumas", à trois jours de leur entrée dans le tournoi d'ouverture du championnat du Mexique de football. "Chère famille universitaire, je vous informe que, bien malgré moi, j'ai décidé de quitter la direction technique des Pumas pour des raisons personnelles et familiales", a dit dans une vidéo diffusée sur le site internet du club le coach de 57 ans, très contesté lors de ses passages à Marseille (2015-2016) et Malaga (2017-2018). "Michel" avait pris la tête du club pour le tournoi d'ouverture du championnat 2019. Les Pumas avaient fini à la 13e place de la compétition. "Je suis convaincu que, depuis l'Espagne, je vais voir les Pumas champions", a-t-il dit. Le tournoi d'ouverture 2020 doit débuter jeudi mais deux rencontres de la première journée ont d'ores et déjà été reportées en raison de cas de Covid-19 dans les clubs qui devaient jouer.

Le sélectionneur de la Croatie vice-championne du monde de football en 2018 Zlatko Dalic a été prolongé jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a annoncé jeudi la Fédération croate(HNS) dans un communiqué. Le contrat de Zlatko Dalic, aux commandes de la sélection depuis octobre 2017, expirait cet été, a précisé le HNS.

L'ancien international espagnol Thomas Christiansen, 47 ans, a été nommé sélectionneur du Panama, ce qui sera sa première expérience à la tête d'une équipe nationale, a annoncé la Fédération panaméenne de football (Fepafut). Le technicien hispano-danois, qui compte deux sélections avec l'équipe d'Espagne, aura pour mission de qualifier le Panama pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a expliqué la fédération dans une bref communiqué publié mercredi sur son site internet. Christiansen, qui succède à l'Argentin Américo Gallego, démis de ses fonctions, a précédemment entraîné Leeds United (2017-2018) et l'Apoel Nicosie qu'il a guidé au titre de champion de Chypre en 2017.

Hellas Vérone a prolongé jusqu'en 2023 le contrat de son entraîneur Ivan Juric. Le club italien l'a annoncé mercredi. Ivan Juric, 44 ans, est arrivé à Vérone en juin 2019 après la promotion des "Gialloblù" en Serie A, remplaçant Alfredo Aglietti. Juric, ancien milieu de terrain international (5 caps), a été l'entraîneur de la Genoa, en Serie A de juillet 2016 à décembre 2018. L'ancien joueur de Crotone et Genoa avait aussi entraîné Mantoue et Crotone, et été adjoint à Palerme. A quatre journées de la fin du championnat, Hellas Vérone pointe au 9e rang de la Serie A.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Alessandro Albanese a signé un contrat de trois ans à Waasland-Beveren, avec option pour une année de plus, a indiqué le club waeslandien mercredi. L'ailier de 20 ans était en test depuis deux semaines au Freethiel. ll a notamment participé au match amical face au PSG vendredi au Parc des Princes. Après avoir entamé sa formation au Standard, Alessandro Albanese était parti au FC Porto à l'âge de 14 ans. Un an plus tard, il rejoignait Hoffenheim, en Allemagne. Il s'était engagé avec l'Eintracht Francfort en décembre 2018 et est arrivé en fin de contrat cet été. Le Liégeois était en test à Waasland-Beveren depuis le début du mois. Ses performances en match amical contre Zulte Waregem et le PSG ont convaincu la direction waeslandienne de lui proposer un contrat.